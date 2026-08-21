'해리포터' 출연 배우, 생활고로 성인 플랫폼 가입..“사람들이 돈 많은 줄 오해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '해리 포터' 시리즈에서 라벤더 브라운 역으로 출연한 배우 제시 케이브(39)가 온리팬스 활동을 시작하게 된 배경과 경제적 어려움을 솔직하게 털어놨다.

제시 케이브는 최근 영국 ITV '디스 모닝'에 출연해 온리팬스 활동을 시작한 이유를 밝혔다. 그는 "사람들은 제가 부자이고 돈도 엄청 많을 거라고 생각하죠. 하지만 아니다. 나한테는 그렇지 않다"라며 '해리 포터' 출연 이후에도 경제적으로 여유롭지 않았다고 설명했다.

제시 케이브는 '해리 포터' 시리즈 마지막 세 편에서 론 위즐리의 여자친구 라벤더 브라운을 연기했다. 그러나 이후 배우로 활동하면서 맡은 역할의 규모가 크지 않았고, 네 아이들을 키우면서 안정적으로 생계를 유지하는 데 어려움을 겪었다고 밝혔다.

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그는 "어느 정도는 취직을 정말 하고 싶었기 때문에 당황스러웠다. 하지만 아이가 있으면 어떤지 알잖아요. 보육비가 정말 많이 든다"라고 말했다.

해리포터 스틸컷

코미디언 알피 브라운과 네 아이들을 두고 있는 제시 케이브는 여러 일을 하며 18년간 배우 생활을 이어왔다. 하지만 몇 년 전 더 이상 생계를 어떻게 이어가야 할지 막막한 순간을 맞았고, 결국 온리팬스를 새로운 선택지로 고려하게 됐다고 설명했다.

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제시 케이브는 지난해 3월 온리팬스 계정을 개설했다. 다만 일반적으로 알려진 성인 콘텐츠가 아닌 머리카락을 소재로 한 콘텐츠를 선보이고 있다. 그는 처음에는 플랫폼 가입을 망설였지만, 머리를 빗거나 땋는 영상을 올리면서 이용자들의 관심을 받기 시작했다고 밝혔다.

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수입 역시 예상보다 컸다. 제시 케이브는 이달 초 하루에 1만5000파운드(우리 돈 약 2800만 원)를 벌었다고 공개했다. 앞서 영국 매체와의 인터뷰에서는 온리팬스에서 1년 동안 벌어들인 돈이 배우로 활동하며 1년간 벌었던 수입보다 많다고 밝히기도 했다.

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월 6달러의 구독료를 받고 있는 그는 "가족의 생계를 정말 구했다"고 표현했다. 당초에는 일정 금액을 벌어 몇 달간 버티면서 앞으로의 계획을 세울 시간을 마련하려 했지만, 예상보다 활동이 커지면서 지금은 예술 활동을 이어가는 데에도 도움이 되고 있다고 전했다.

제시 케이브는 온리팬스 활동이 경제적인 도움뿐 아니라 자신감에도 영향을 줬다고 밝혔다. 그는 전 세계의 다양한 사람들과 소통할 수 있게 됐으며 "여성으로서 자신감을 갖는 데 확실히 도움이 됐다"고 말했다.

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이어 자신의 콘텐츠를 두고 "예술적이고 흥미롭게 보이는 것"이라며 "이것이 내가 예술가로서 생계를 이어가는 방법"이라고 설명했다. 현재도 1인극 공연 등을 이어가고 있는 그는 온리팬스 수입이 자신의 창작 활동을 지속하는 데 보탬이 되고 있다고 덧붙였다.

한편 온리팬스는 이용자가 사진과 영상 등의 콘텐츠를 올리고 구독자를 통해 수익을 얻는 유료 플랫폼이다. 케이브 외에도 여러 유명 인사들이 계정을 개설해 활동한 바 있으며, 국내에서도 가수 박재범이 계정을 개설하면서 화제를 모은 바 있다.

tokkig@sportschosun.com