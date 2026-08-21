휘인, 이렇게 섹시했었나..팔·쇄골 덮은 파격 타투 '깜짝'

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 마마무 휘인이 빈티지한 수영복 스타일로 남다른 패션 감각을 드러냈다.

휘인은 21일 개인 계정에 "빈티지 수영복"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 야외 수영장으로 보이는 공간에서 여유로운 시간을 보내고 있는 휘인의 모습이 담겼다.

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휘인은 레드와 옐로우, 블루 등 선명한 색감이 어우러진 홀터넥 수영복을 입고 블랙 캡과 헤드폰을 더해 개성 넘치는 스타일링을 완성했다.

선베드에 앉아 자연스러운 포즈를 취한 휘인은 편안하면서도 힙한 분위기를 풍겼다. 특히 수영복으로 인해 양팔과 손등, 손가락, 쇄골과 목 주변에 새겨진 다양한 문신이 한층 선명하게 드러나 눈길을 끌었다. 독특한 수영복 디자인과 자유분방한 문신이 어우러지며 휘인만의 개성을 더욱 돋보이게 했다.

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한편 휘인이 속한 마마무는 솔라, 문별, 휘인, 화사 4인 완전체로 'MAMAMOO 2026 WORLD TOUR 4WARD'를 진행 중이다. 서울을 비롯해 아시아 주요 도시와 미국 뉴욕, 시카고, 로스앤젤레스, 멜버른, 도쿄 등 세계 각지에서 팬들과 만나며 글로벌 활동을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com