"신애라♥ 없으면 비행기 못 타"…차인표, 3년 전 극심했던 공황 털어놨다

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 차인표가 비행기 안에서 처음 공황 증상을 겪었던 순간을 떠올렸다. 이후 한동안 혼자 비행기를 타기 어려울 정도로 큰 충격을 받았다고 털어놨다.

21일 유튜브 채널 '신애라이프(Shinaelife)'의 인터뷰 코너 '유어라이프'에 출연한 차인표 자신이 경험한 공황에 대해 이야기했다.

차인표는 "2년 전인가 3년 전에 촬영팀과 다큐멘터리를 찍으러 이스탄불로 가는 비행기를 탔다"며 "20여 일 동안 5개국, 6개 도시를 다니며 촬영해야 했는데 인천에서 출발하는 첫 비행기 안에서 갑자기 공황이 왔다"고 밝혔다.

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수많은 비행 경험이 있었지만 이런 증상을 겪은 것은 처음이었다. 그는 기내식을 먹은 뒤 조명이 꺼지자 리딩 라이트를 켜고 대본을 보고 있었다고 당시를 회상했다.

차인표는 "갑자기 물에 빠지는 것처럼 아래부터 숨이 안 쉬어지면서 물이 차오르는 것 같은 느낌이 들었다"며 "숨을 크게 쉬면 내려와야 하는데 숨이 안 내려오고 타이어에 계속 바람이 들어가는 것처럼 됐다"고 설명했다.

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곧 자신에게 공황 증상이 찾아왔다는 사실을 인지했지만, 스스로를 진정시킬 여유조차 없었다고 했다. 차인표는 "눈을 빼야 살아날 것처럼 너무 답답했다. 온몸의 기관들이 '차인표라는 감옥'에서 나와야 살 것 같은 느낌이었다"고 당시의 극심했던 공포를 표현했다.

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특히 밀폐된 비행기 안이라는 사실이 공포를 더욱 키웠다. 차인표는 살기 위해 밖으로 나가야 한다는 생각이 들었지만, 이내 "지금 비행기 안에 있지. 절대 못 나가는구나. 어떤 일이 있어도 여기서 못 나가는구나"라는 사실을 깨달았다고 했다.

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그는 "그 순간 절망감이 몰려오기 시작했다. 아무것도 할 수 없다는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 당시 자신의 삶을 바라보는 시선까지 달라졌다고 고백했다. 차인표는 "지상에 있는 모든 것들, 내가 두고 온 통장 잔고, 집, 사랑하는 아내와 가족들까지 아무런 도움을 줄 수 없었다"며 "내가 평생 쌓아온 것들, 조금 알려진 이름, 그것 때문에 벌어들인 것들, 이해관계들 그 어떤 것도 지금의 나와는 상관이 없었던 거구나 싶었다"고 말했다.

그러면서 "사람이 죽을 때 바로 이 감정이 들겠구나라는 생각이 들었다"며 "이 세상에서 다른 세상으로 넘어가기 직전, 내가 살아온 모든 것들과 단절돼 완전히 홀로 남겨져 가는 느낌이 이런 것일 수 있겠다고 생각했다"고 털어놨다.

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극심했던 증상은 약 30분 뒤 가라앉았지만 이후에도 비행기를 타는 데 영향을 미쳤다. 차인표는 "지금도 비행기를 혼자 못 타지 않느냐. 그래서 어디 갈 때는 아내와 꼭 같이 간다. 같이 타면 가고 아니면 못 간다"고 말했다.

그 경험은 삶을 대하는 태도에도 변화를 가져왔다. 차인표는 "그 경험이 지금 사는 방향이나 밀도, 농도 같은 것을 조금씩 조정하게 했다"고 밝혔다. 이어 과거 자신이 원하고 집착했던 것들을 떠올리며 "'이건 꼭 하고 싶어', '이런 차는 꼭 타고 싶어', '1등을 꼭 해보고 싶어' 했던 모든 것들이 아무런 도움이 안 되는구나라는 생각이 들었다"고 했다.

현재는 증상을 조금씩 극복해가고 있다고도 전했다. 차인표는 "지금은 괜찮다. 단거리는 아직 혼자 안 가봤지만 갈 수 있을 것 같다"며 "장거리도 아내와 같이 가면 아내가 안정제 역할을 해준다"고 말했다.

신애라 역시 남편이 증상을 극복하기 위해 꾸준히 노력하고 있다고 설명했다. 차인표는 비행기 이륙 전 마음을 안정시키는 방법이나 호흡법 등을 찾아 실천하고 있다며 "생각보다 많은 분들이 겪고 있다. 이륙하기 전에 호흡을 같이 하고 하면 도움이 되더라"고 전했다.

한편 차인표와 신애라는 1995년 결혼해 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com