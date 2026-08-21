방준혁 넷마블-코웨이 의장, 넷마블 지분 13.4% 인수…지분율 38.34%로 대주주 지배력 강화

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방준혁 넷마블·코웨이 의장이 텐센트 계열사가 보유한 넷마블 지분 일부를 직접 인수한다. 대규모 지분 매각에 따른 시장 충격을 줄이는 동시에 창업자이자 최대주주로서 지배력을 강화하려는 움직임으로 풀이된다.

넷마블은 21일 방준혁 의장이 텐센트 계열사 Han River Investment가 보유한 넷마블 지분 18.1% 가운데 13.4%를 3740억원에 인수하기로 했다고 공시했다.

이번 거래는 텐센트가 넷마블 보유 지분 일부를 처분하는 과정에서 이뤄졌다. 시장에 대규모 물량이 한꺼번에 풀릴 경우 주가와 주주 구성에 불확실성이 커질 수 있다는 점을 고려해 최대주주인 방 의장이 직접 인수하는 방식을 택했다.

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거래가 완료되면 방 의장의 넷마블 지분은 기존 24.93%에서 38.34%로 높아진다. 이에 따라 방 의장은 넷마블에 대한 지배력을 한층 강화하면서 창업자이자 최대주주로서 책임경영 체제를 더욱 공고히 하게 된다.

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이번 지분 거래에도 넷마블과 텐센트의 사업적 협력 관계는 유지된다. 양사는 그동안 이어온 파트너십을 바탕으로 글로벌 게임 사업을 비롯한 다양한 분야에서 협력을 지속할 계획이다.

이번 거래에서 주목할 부분은 단순한 최대주주 지분 확대를 넘어 넷마블의 주요 주주 구성이 달라진다는 점이다. 텐센트의 지분이 대폭 줄어드는 대신 방 의장의 지분이 크게 늘어나면서 넷마블의 경영권 안정성이 높아지는 효과가 예상된다. 또 이로 인해 넷마블 지분 17.34%를 보유중인 CJ ENM이 2대 주주로, 7.03%를 보유한 엔씨가 3대 주주로 올라서는 반면 텐센트는 2대 주주에서 4대 주주로 내려서게 된다.

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특히 방 의장이 3740억원 규모의 자금을 직접 조달해 지분을 인수한다는 점에서 향후 넷마블의 경영 방향에 대한 창업자의 책임도 더욱 커질 전망이다. 넷마블 관계자는 이번 지분 취득이 책임경영 의지를 보여주는 동시에 대규모 지분 변동에 따른 시장 불확실성을 선제적으로 완화하는 데 의미가 있다고 설명했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com