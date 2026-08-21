"국가대표 남편이면서" 강남, '카미카제 특공대 후손' 日 배우 홍보에 싸늘

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 강남의 일본 문화 알리기 행보에 여론이 돌아서고 있다.

강남은 21일 "후쿠시 소타가 공부를 잘 해서 나보다 한국어를 더 잘할 거 같아요! 진짜 똑똑하고 착한 소타!!! 많이 많이 응원해주세요"라는 글과 함께 후쿠시 소타와의 셀카를 게재, 적극적인 홍보에 나섰다. 지난 20일 강남은 후쿠시 소타와 함께 찍은 유튜브 콘텐츠를 공개하기도. 하지만 강남의 행보에 팬들의 반응은 싸늘하기 그지 없다. 후쿠시 소타가 우익 논란에 휩싸인 인물이기 때문.

지난 2015년 후지TV 다큐멘터리 '우리에게 전쟁을 가르쳐주세요'에 출연한 후쿠시 소타는 조부가 일본 카미카제 특공대 훈련을 받은 특공대원 후보였다는 것을 알고 "할아버지를 존경한다"며 눈물을 보인 바 있다. 카미카제(神風·신풍)는 태평양 전쟁 말기 연합국 함대에 비행기 자폭을 수행하기 위해 일본에서 조직한 특공대로, 일본 제국주의의 상징 중 하나로 여겨진다. 지난 1월 공개된 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'에 출연한다는 것이 알려지며 이미 한 차례 논란이 된 바 있다.

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이에 네티즌들은 "광복절 일주일도 안 지났는데?", "한국으로 귀화하고 한국 국가대표와 결혼까지 했으면서 행보가 왜 이러지", "일본 문화 전파하고 싶은 것도 존중하는데 점점 과해진다", "귀화 왜 했나 싶다" 등 날선 댓글을 달며 강남의 행보에 비판적 반응을 보이고 있다.

한편, 가수 강남은 최근 한국 가수들의 감성으로 일본 노래를 재해석하는 프로젝트인 '제이팝 리메이크(J-POP REMAKE)'를 기획해진행 중이다. 이 프로젝트의 일환으로 악뮤 이수현의 '푸른 산호초', 태연의 '만찬가', 한로로의 '잔혹한 천사의 테제' 등의 곡이 발매됐다.

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wjlee@sportschosun.com