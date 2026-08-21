"속옷까지 다 찍혔다"…야노시호, 1박 600만원 특급호텔서 돌발 노출 사고에 '멘붕'

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 야노시호가 절친과 초호화 도쿄 호캉스를 즐겼다.

21일 야노시호는 자신의 유튜브 채널을 통해 절친 마키와 함께 도쿄의 한 특급호텔에서 호캉스를 즐기는 모습을 공개했다. 두 사람이 찾은 곳은 도쿄 아자부다이 힐스에 위치한 럭셔리 호텔로, 1박 숙박료가 약 600만원에 달하는 객실로 소개돼 눈길을 끌었다.

이날 야노시호는 "마키가 도쿄에 왔으니 오늘은 내가 마키를 케어해주려고 한다"며 직접 호캉스를 준비했다. 여행이 취미라는 마키 역시 "호텔에 묵는 걸 정말 좋아한다. 한 달에 한두 번은 호텔을 즐기러 간다"고 밝혀 남다른 여행 사랑을 드러냈다.

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특히 두 사람은 앞서 공개된 마키의 하와이 집 소개 영상에 대한 반응도 언급했다. 야노시호는 해당 영상이 높은 조회수를 기록하고 있다며 댓글을 소개했고, 그중에는 "야노시호 유튜브에 나온 사람 중 야노시호보다 부자로 보이는 사람은 처음"이라는 취지의 반응도 있었다고 전했다. 이에 두 사람은 크게 웃으며 유쾌하게 받아쳤다. 앞서 마키는 하와이에서의 일상과 집을 공개하며 화제를 모은 바 있어, 이번 '600만원 호캉스'에서도 그의 남다른 라이프스타일이 다시 한번 눈길을 끌었다.

두 사람이 객실에 들어서자 통유리창 너머로 펼쳐진 도쿄 도심과 도쿄타워 전망이 시선을 사로잡았다. 야노시호와 마키는 연신 감탄사를 터뜨리며 "이런 곳에서 살고 싶다", "여기 사고 싶다"고 말했다. 그러나 곧 "못 산다. 비싸다"고 현실적인 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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객실에는 두 사람의 이름이 적힌 웰컴 메시지와 디저트도 준비돼 있었다. 특히 최근 5kg을 감량했다는 마키는 헐렁해진 옷을 보여줬고, 야노시호는 "오늘은 먹자"며 함께 디저트를 맛봤다.

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두 절친의 극과 극 여행 스타일도 공개됐다. 한 달에 한두 차례 해외여행을 다니고 세계일주 항공권까지 활용한다는 마키는 옷을 돌돌 말아 수납하는 자신만의 패킹법을 선보였다. 각종 여행용품 역시 파우치별로 깔끔하게 정리돼 있었다.

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반면 야노시호의 캐리어는 반전 그 자체였다. 촬영 직전 급하게 짐을 챙겼다는 야노시호는 옷과 속옷 등을 그대로 캐리어에 넣어온 모습을 공개했다. 그는 "오늘 내 캐리어까지 보여줄 줄 몰랐다", "나가기 10~15분 전부터 준비했다"며 당황했고, 급기야 속옷까지 카메라에 잡히자 "이거 유튜브에 내보내도 되는 거야?"라고 말해 폭소를 안겼다. 결국 마키가 직접 야노시호의 캐리어 정리에 나서며 절친다운 케미를 보여줬다.

이후 두 사람은 호텔의 대형 수영장과 스파, 사우나 시설도 만끽했다. 야노시호는 수영장을 보자마자 "대박이다", "너무 좋다"며 물에 뛰어들었고, 사우나에서도 "이런 게 있는 줄 몰랐다. 아직 모르는 게 많다"며 만족감을 드러냈다.

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호캉스의 마지막은 룸서비스였다. 두 사람은 객실에서 음식을 즐기며 "수영장이 정말 대단했다", "또 오고 싶은 곳"이라고 입을 모았다.

특히 이날 대화에서는 야노시호의 남다른 한국 사랑도 묻어났다. 마키는 또 다른 친구와 야노시호에 대해 "아마 한국인일 것"이라고 농담한다며 "한국 이야기만 한다"고 폭로했다. 이에 야노시호는 "한국 사람들은 따뜻하다"며 "내가 정말 좋아하는 나라의 스태프들과 함께 일할 수 있어서 행복하다"고 애정을 드러냈다.

한편 야노시호는 2009년 이종격투기 선수 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 가족은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 등을 통해 국내에서도 큰 사랑을 받았다. 앞서 추성훈 채널을 통해 야노 시호 명의의 50억 원대 도쿄 집이 공개된 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com