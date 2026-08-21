'공개 열애' 김구라 子 그리, 결혼 꿈꾸며 35억 단독주택 임장 "식 올리고 돈 벌면 되지"

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 그리가 단독주택을 임장하며 결혼 로망을 더했다.

21일 유튜브 채널 '김그리'에서는 '여러분 저 이제 결혼하려구요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에 앞서 제작진은 "본 영상은 '결혼을 앞둔 그리'라는 가상의 설정을 바탕으로 제작되었으며 실제 상황과는 아무런 관련이 없음을 알려 드린다. 예비신랑이 된 그리의 결혼 준비 과정이 담긴 '예랑 일기'"라고 설명했다.

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예비 신랑으로 변신한 그리는 "좋은 소식 있다. 장가갈 거 같다. 제가 집에 대한 로망이 있어서 신혼집 매물을 보려 한다"며 새신랑 남창희와 신혼집 임장에 나섰다. 서울 강동구 암사동의 단독주택에 간 그리는 "제가 단독주택에 대한 로망이 있다"며 "저한테 제일 중요한 건 잠실, 하남과 가까운 입지다.' 어디 살아? 강동' 했을 때 어감도 중요하다"고 밝혔다.

이를 들은 남창희는 "아직까지 정신을 못 차린 거 같다. 돈은 좀 준비되어있냐"고 물었고 그리는 "결혼하고 벌면 되지 않냐"고 당당하게 말했다.

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해당 단독주택은 높은 층고로 탁 트인 개방감을 자랑했다. 남창희는 "여기서 신혼집을 살면 장점은 안 싸운다. 사람의 마음이 유해질 수 있다. 서로 부대끼다 보면 싸울 수도 있다"고 현실적인 장점을 밝혔다. 야외수영장까지 갖춘 단독주택의 매매가는 35억. 깜짝 놀란 그리는 "알아만 두겠다. 이거 빨리 사려면 주식 레버리지 다 땡겨야 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이어 두 사람은 연희동의 주택을 보러 갔다. 드라마 속 집처럼 예쁘게 꾸며진 집에 그리의 로망은 더 커졌고, 남창희는 "큰일났다. 이게 문제다. 이런 좋은 집을 보면 '이런 집을 구해놓고 결혼해야지' 이런 생각이 들면서 결혼이 차일피일 미뤄진다. 모든 걸 준비해서 갈 수 없다. 둘이서 함께 이뤄가는 재미도 크다"고 밝혔다. 이에 그리는 "주변에서 형처럼 용기만 북돋아주는 분이 있으면 결혼했을 거다. 주변에 형만 하라 하고 10명 중에 9명이 하지 말라 한다"고 토로했다.

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해당 주택 역시 29억대의 고가. 그리는 "저 다짐했다. 노력하겠다. 진짜 돈 모으겠다. 아빠한테 롤렉스 사주기는 나중에 하겠다"고 결심했다.

한편, 그리는 최근 유튜브 채널을 통해 오랫동안 교제해온 여자친구의 존재를 밝히며 공개 열애를 시작했다.

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wjlee@sportschosun.com