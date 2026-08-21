'박지윤과 파경' 최동석, 상간 항소 속 "서울서 웃을 일 많아" 의미심장

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 최동석이 상간 항소 속 한층 밝아진 근황을 전했다.

최동석은 21일 자신의 SNS에 "행복한 티타임"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 서울의 한 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있는 최동석의 모습이 담겼다. 검은색 반팔 티셔츠에 편안한 차림으로 소파에 앉은 그는 커피를 앞에 두고 생각에 잠긴 듯한 모습을 보였다.

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특히 최동석은 "좋은 일들이 점점 많아지는 요즘. 서울에서 웃을 일들이 많아진다"고 덧붙여 눈길을 끌었다. 구체적으로 어떤 '좋은 일'이 생겼는지는 밝히지 않았지만, 최근 일상에 대한 만족감과 긍정적인 심경을 드러낸 것으로 보인다.

한편 최동석은 KBS 아나운서 동기인 박지윤과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 현재 두 사람은 이혼 본안 소송을 이어가고 있으며, 박지윤이 두 자녀의 친권과 양육권을 갖고 있다.

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이혼 과정에서 사생활을 둘러싼 주장까지 공개되며 적지 않은 관심을 받았다. 이에 양측이 제기한 상간자 위자료 소송은 지난 1월 1심에서 모두 받아들여지지 않았으며, 최동석은 이에 불복해 항소했다.

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최동석늠 방송과 SNS 등을 통해 이혼 이후의 심경과 일상을 꾸준히 전해왔다. 이런 가운데 최동석이 "좋은 일들이 점점 많아진다", "서울에서 웃을 일들이 많아진다"며 모처럼 밝은 메시지를 남기면서 그의 달라진 근황에도 관심이 쏠린다.

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olzllovely@sportschosun.com