'이혼' 이선정, '45일만 결혼' 가족들도 몰랐다 "상의 없이 혼인신고, 아직도 많이 후회"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이선정이 지난 결혼에 대해 언급했다.

21일 이선정의 유튜브 채널에서는 쌍둥이 동생과 만난 이선정의 모습이 담겼다.

이선정은 "미국에서 20년 만에 올케가 와서 점심을 같이 먹으려고 만났다"며 동생 부부와 샤부샤부를 먹었다. 이선정의 동생은 미국에서 IT 전문가로 일하고 있다고. 이선정의 동생은 가족이 함께 미국 이민을 갔다가 이선정이 홀로 한국으로 돌아왔다며 "언젠가부터 맘보걸인가에 나온다고 하더라. 끼가 많고 그런 건 알았는데 그게 연예인하고 연관돼서 얘가 할거라고는 전혀 상상을 못했다"고 밝혔고 이선정은 "빅픽처가 있었던 거다. 맘보걸 하려고 나온 것"이라고 너스레를 떨었다.

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어린시절을 떠올리던 중 동생은 "난 섭섭한 게 있다. 방송이나 다른 사람한테 들은 게 싫었다. 혼인신고하고 나중에 이혼한 걸 누가 나한테 물어보더라. 나는 모르는 상태에서. 당황스러웠다"고 이선정의 지난 결혼을 언급했다. 이선정은 방송인 엘제이와 2012년 교제 45일 만에 혼인신고를 했지만 결혼 두 달 반 만에 합의 이혼을 했다.

이에 이선정은 "다 가족들이 몰라서 그렇다. 나도 내가 먼저 상의를 하지 않고 (혼인신고를) 했다는 것에 대해 되게 많이 후회하고 미안하다"고 털어놨다. 동생 역시 "너무 힘들고 그럴 때 내가 오랫동안 떨어져 있다 보니까 그런 고민을 털어주기에는 낯설었나 하는 미안함이 있다"고 밝혔다.

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이선정은 "그게 아니고 내가 너무 섣불렀다. 상의도 안 하고"라고 털어놨고 동생은 "어떻게 보면 더 나은 네 모습을 만들어가는 과정이라 생각하고 우리는 우리가 해줄 수 있는 게 뭔지 우리에게 언제든지 전화하면 들어주는 건 잘할 수 했다. 해결도 해줄 수 있다. 가족인데"라고 든든하게 밝혔다. 이에 이선정은 "가족이라 당연한 건 없지 않냐. 근데 동생은 가족을 위해 되게 헌신적으로 듬직하고 많은 의지가 된다"고 고마워했다.

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wjlee@sportschosun.com