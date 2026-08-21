채연, 23년 만에 밝힌 '노팬티 논란'의 충격 전말…"매니저의 노이즈 마케팅"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 채연이 데뷔 초 화제를 모았던 파격 의상과 '속옷 미착용' 논란의 비화를 23년 만에 털어놨다.

21일 채연은 유튜브 채널 '2005채연'을 통해 '사건·사고 0건, 채연의 23년 커리어 요약 (나무위키 읽기)' 영상을 공개했다.

이날 채연은 2003년 국내 데뷔 당시를 다룬 내용을 살펴보다 '위험한 연출' 활동 당시 파격적인 의상에 대한 설명을 발견했다.

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당시 채연은 옆트임이 깊게 들어간 핫팬츠 등 과감한 스타일링으로 단숨에 화제의 중심에 섰다. 특히 의상의 노출 수위 때문에 당시에는 채연이 실제로 속옷을 착용했는지를 두고 각종 추측까지 쏟아졌다.

이를 읽던 채연 역시 당시 상황을 생생하게 기억했다. 그는 "맞다. 속옷을 입었냐, 안 입었냐를 두고 그때 기사가 엄청 났다"고 회상했다.

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그러면서 채연은 "그거는 사실 지금 와서 하는 얘기인데 저희 매니저 이사님의 노이즈 마케팅이었다"고 깜짝 고백했다.

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실제로는 속옷을 착용하고 있었지만, 이를 명확하게 설명하기보다 '입었나, 안 입었나'라는 궁금증과 논란이 계속되도록 한 것이 당시 홍보 전략의 하나였다는 설명이다. 채연은 곧바로 "사실은 입고 있었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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채연은 과거 방송에서도 해당 의상에 대해 직접 해명한 바 있다. 2016년 SBS플러스 '손맛토크쇼 베테랑'에 출연했을 당시에도 속옷을 어떻게 착용했는지를 두고 논쟁이 있었으며 '노팬티 아니냐'는 이야기까지 나왔다고 회상했다. 당시 채연은 실제로는 속옷을 모두 착용했고, 뮤직비디오 촬영에서는 낚싯줄까지 활용했다고 설명했다.

이번에는 여기서 한발 더 나아가 당시 논란이 매니저 이사의 '노이즈 마케팅'이었다는 뒷이야기까지 공개한 셈이다.

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한편 채연은 2003년 '위험한 연출'로 국내 가요계에 데뷔해 섹시 콘셉트와 강렬한 퍼포먼스로 큰 인기를 얻었다.

olzllovely@sportschosun.com