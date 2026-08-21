한국e스포츠협회, 제주삼다수와 아시안게임 국가대표팀 공식 후원 협약

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한국e스포츠협회가 제주특별자치도개발공사와 손잡고 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 e스포츠 국가대표팀 지원에 나선다.

한국e스포츠협회는 제주특별자치도개발공사와 대한민국 e스포츠 국가대표팀 공식 후원 협약을 21일 체결했다고 밝혔다. 이번 협약으로 제주삼다수는 대한민국 e스포츠 국가대표팀의 사상 첫 식수 분야 독점 공식 파트너가 된다. 국가대표 선수단의 공식 소집과 합숙훈련을 비롯해 출정식, 평가전, 아시안게임 본 대회 등 대회 준비 과정부터 현지 경기까지 필요한 식수를 지원한다.

한국e스포츠협회는 이를 바탕으로 선수단이 안정적인 환경에서 훈련과 경기 준비에 집중할 수 있도록 지원을 강화할 예정이다. 제주개발공사는 협회가 주관하는 국가대표 출정식과 평가전 등 공식 행사에도 참여한다. 'Team Korea of Esports' IP를 활용한 마케팅을 비롯해 제주삼다수가 보유한 온오프라인 플랫폼 및 자산과 연계한 홍보·마케팅도 진행할 계획이다.

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한국e스포츠협회 김영만 회장은 "제주삼다수가 대한민국 e스포츠 국가대표팀의 아시안게임 여정에 공식 파트너로 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "이번 협력을 바탕으로 선수들이 안정적인 환경에서 훈련과 대회 준비에 전념하고 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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한편 대한민국 e스포츠 국가대표팀은 아이치-나고야 아시안게임에서 총 9개 메달 종목에 출전한다. 출전 종목은 대전격투('스트리트 파이터 6', '철권 8', '더 킹 오브 파이터즈 XV'), '포켓몬 유나이트', '아너 오브 킹즈', '리그 오브 레전드', '배틀그라운드 모바일', '제5인격', '그란 투리스모 7', 'e풋볼' 시리즈, '뿌요뿌요 챔피언스' 등이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com