조정석♥거미 목겸담 나왔다.."술 마셨다고 데리러와, 꿀 뚝뚝 떨어지더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박소담이 조정석과 거미 부부의 달달한 일화를 공개했다.

21일 조정석의 유튜브 채널에는 "어떡하지 너? | 경주기행 배우들에게 라이어 게임을 시켜보았습니다"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 영화 '경주기행'의 주연 배우 이정은, 박소담, 이연이 게스트로 출연해 작품과 관련된 이야기부터 사적인 에피소드까지 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 조정석은 박소담과의 특별한 인연을 언급했다. 그는 "우리 거미 씨하고 워낙 친분이 있다. 거미 통해 알게 됐다"고 설명했다.

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이에 박소담은 거미를 향한 남다른 팬심을 드러내며 자신을 "성덕(성공한 덕후)"이라고 표현했다. 이어 "언니가 아가들 사진 보내줬는데 너무 너무 예뻤다"며 거미가 보내준 자녀들의 사진을 보며 흐뭇해했던 일화를 전했다.

특히 박소담은 "두 분께 받은 게 많다"면서 조정석과 거미 부부의 자녀들을 위해 직접 키링 선물까지 준비해 눈길을 끌었다. 평소 두 사람에게 받은 것이 많아 작은 선물을 준비했다는 박소담의 말에서 남다른 친분이 엿보였다.

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박소담은 조정석과 거미 부부의 달달한 모습도 직접 목격했다고 털어놨다.

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그는 "두 사람을 보면 결혼하고 싶지 않냐"라는 이정은의 말에 "진짜 앞에서 너무 힘들었다. 꿀이 뚝뚝 떨어졌다. 원래 언니랑만 있었는데, 선배님이 굳이 데려간다고 오신 거다. 오셨는데 두 분이 사랑이 가득하셨다. 너무 예뻤다"라고 전했다.

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이에 조정석은 "거미가 술 마셔서 (데리러 갔다)"라고 당시 상황을 설명했다. 그러면서도 "거미가 예쁘긴 하다"라고 말해 아내를 향한 애정을 숨기지 못하는 '사랑꾼' 면모를 드러냈다.

박소담이 직접 목격한 조정석과 거미 부부의 알콩달콩한 모습과 조정석의 솔직한 아내 자랑이 더해지며 두 사람의 변함없는 부부애가 훈훈함을 자아냈다.

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한편 조정석과 거미는 지난 2018년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com