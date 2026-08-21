신봉선, 확 달라진 미모에 안면윤곽설까지 "코 수술만 두 번, 50 넘어서 할 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 신봉선이 성형설을 해명했다.

21일 이홍렬의 유튜브 채널에서는 '사랑스런 후배 신봉선의 (대략) 모든 궁금증 해결'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

신봉선은 개그우먼이 된 과정에 대해 "대학교까지 졸업하고 22살에 올라왔다. 지금이야 SNS도 잘 돼있지만 저 때만 해도 정보를 얻는 게 힘들었다. 서울에 올라와서 찾아야 가능했다. 그래서 22살에 올라왔는데 이런 저런 방송할 때 만났던 친구가 전유성 극단을 소개해줬다"며 "거기는 문이 낮았다. 그때부터 늘 에이스였다. 전유성 선생님과 '웃찾사' 파일럿을 했다. 제가 '웃찾사'에 갔을 땐 통통한 애들끼리 캐릭터로 웃기는 개그를 요구하시더라. 저는 그게 너무 스트레스였다. 저는 콩트도 하고 코미디도 하는 개그를 하고 싶었다. 그래서 '웃찾사' 출연 경력을 빼고 다시 원서를 써서 KBS 시험을 봤다"고 밝혔다.

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신봉선을 보던 이홍렬은 "네 얘기를 들으면서 드는 생각인데 너무 예뻐졌다"고 감탄했다. 이에 신봉선은 "요즘에 안면윤곽 수술했냐고 소문 돈다"고 밝혔고 이홍렬은 "내가 알던 봉선이 얼굴이 아니"라고 밝혔다.

신봉선은 "코만 두 번했다. 코 수술을 안하고 TV에 나온 적이 없다"며 "1999년에 1회, 2014년에 2회를 했다. 2차 수술은 늑골을 넣었다. 눈은 제 눈이고 보톡스, 써마지, 울쎄라 이런 시술은 수술로 안 친다"고 너스레를 떨었다.

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이에 이홍렬은 "나이도 어린데 왜 그렇게 하냐"고 걱정했고 신봉선은 "나이가 어리다니요. 저는 50살 넘으면 한번 당길 것"이라 예고했다.

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wjlee@sportschosun.com