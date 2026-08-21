이효리 따라하기? 유리, 억까 비웃듯 '물구나무' 동작 "요가한지 20년 돼"(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자]MBC '나 혼자 산다' 유리가 남다른 요가 사랑을 전한다.

오늘(21일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 전현무의 29시간 카자흐스탄 무작정 여행 2탄과 소녀시대 유리가 제주에서 여름을 보내는 방법이 공개된다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 전현무가 290km를 달려 숙소에 도착한 모습이 담겨 있다. '콜사이 호수'가 내려다보이는 방을 예약했던 전현무는 단숨에 창문 앞에 선다. 설레는 마음으로 커튼을 연 전현무는 이제껏 보지 못했던 대자연의 풍광에 매료된다. 연신 "우와!"를 외치며 발코니로 나간 전현무는 "모르고 죽을 뻔했다", "공기청정기 100만 대가 안 부럽다"라면서 산과 호수가 만들어 내는 대자연의 아름다움을 만끽한다.

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전현무는 "무작정 떠나온 여행에서 이런 광경을 본다고? 집에 있었다면 자고 있었을 텐데?"라며 "너무너무 황홀했다. 너무 아름다운 장면을 보면 눈물이 난다는 말이 무슨 뜻인지 알겠다"라고 '콜사이 호수'를 본 소감을 전한다. 무지개 회원들도 "멋지다", "5시간 달려온 값이 나온다"라며 공감한다.

전현무는 무작정 여행을 떠난 지 30시간 만에 침대에 누워서도 아쉬움에 '콜사이 호수'를 사진에 가득 담는다. 이어 밀려오는 노곤함에 그대로 잠이 드는 전현무의 모습이 공개되는데, '29시간의 카자흐스탄 무작정 여행'이 어떻게 마무리될지 본방송에 대한 궁금증을 높인다.

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그런가 하면 '제주 자연인' 유리가 제주에서 여름을 보내는 모습도 공개된다. 유리는 해도 뜨지 않은 어두운 새벽에 일어나 제주에서 만난 동갑내기 절친과 함께 파도 소리가 들리는 해변가에 매트를 깔고 자리를 잡는다. 이어 자연스럽게 요가 수업이 시작돼 눈길을 끈다. 유리는 "친구는 저의 요가 스승님인 요가 지도사"라고 소개하며, 친구와 처음으로 함께 요가를 했던 '광치기 해변'이라고 설명한다. 김신영이 "제주도에서 요가하시는 분들은 '이효리상(?)'이 있다"라고 하자, 무지개 회원들도 공감하며 웃음을 터뜨린다.

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유리는 "요가를 한 지 20년 정도 된 것 같다"라며 친구와 '일출 요가'를 하기 위해 해변을 찾았다고 밝힌다. 그는 "요가로 몸을 깨워 낼 시간을 갖고 내 몸과 천천히 대화를 나눌 수 있는 것이 매력"이라며 서서히 요가에 몰입한다. 기안84가 "제주도는 요가랑 자매결연 같은 걸 맺은 거냐? 인도보다 많이 한다"라며 궁금증을 드러내자, 유리는 요가 지도사인 친구도 같은 이야기를 했다며 "제가 봤을 땐 제주도가 요가 8학군인 것 같다"라고 대답해 폭소를 자아낸다.

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유리는 점차 밝아지는 바다 일출을 온몸으로 느끼며 요가에 빠져든다. 고난도 요가 동작까지 완벽하게 해내는 모습에 모두가 감탄한 가운데, 바닥에 머리를 대고 거꾸로 서는 동작까지 보여 줘 놀라움을 자아낸다. '요가 경력 20년' 유리의 요가 실력은 어떨지 관심이 모인다.

'콜사이 호수' 앞에서 황홀경에 빠진 전현무의 모습과 카자흐스탄 무작정 여행의 끝은 오늘(21일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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한편 앞유리는 '나 혼자 산다' 예고편을 통해 제주에서 요가 등을 즐기는 라이프 스타일을 소개한 뒤 일부 누리꾼들로부터 '이효리 따라 하기', '보여주기식'이라는 지적을 받았다. 제주에서 자연과 함께하는 삶을 보여준 스타의 대표적인 사례와 유리의 모습이 겹쳐 보인다는 이유에서다.

그러나 유리는 이미 3년 넘게 제주에서 생활해온 것으로 알려졌다. 유리를 잘 안다는 지인 역시 "보여주기식 못한다"며 직접 옹호했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com