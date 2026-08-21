오은영, 17kg 감량했다 "허벅지 꼬집어가며 과일 끊었더니 살 빠져" ('버킷리스트')

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[스포츠조선 이우주 기자] '버킷리스트' 오은영이 17kg 감량을 밝혔다.

21일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에서는 모델 이현이가 게스트로 출연했다.

8년 만에 만났다는 오은영과 이현이. 오은영은 이현이에게 "아무거나 다 잘 드시냐. 모델인데"라고 궁금해했고 이현이는 "식사는 푸짐하게 하고 디저트를 아예 안 먹는 성격"이라 밝혔다. 이에 오은영은 "세상이 불공평하다"라며 억울해했고 이현이는 "제가 단 걸 안 좋아해서 살이 안 찌는 거 같다. 군것질이나 단 거나 액상과당 이런 걸 안 먹는다"고 밝혔다.

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그러자 오은영은 "저도 단 거 안 먹는다"고 토로했다. 이현이가 "날씬하지 않냐"고 하자 오은영은 "좀 뺀 거다. 제가 한 17kg 뺐다. 1년 7개월 동안 긴 기간 동안 뺐다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

과일을 좋아했다는 오은영은 "과일을 많이 끊었다. 예전에는 포도를 한 송이 먹었다면 지금은 두세 알 먹는다. 허벅지 꼬집어가면서 참았더니 살이 빠졌다. 특별히 다른 걸 한 건 없다. 운동을 너무 싫어한다"고 밝혔다.

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이현이는 "그러면 그 에너지랑 체력을 어떻게 유지하냐"고 놀랐고 오은영은 "그건 괜찮더라"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com