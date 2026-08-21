유재석 '풍향중' 2천만뷰 돌파에..익산시장까지 등판 "진심으로 감사"

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[스포츠조선 김소희 기자] 유재석, 이성민, 양세찬이 출연한 '풍향중'이 누적 조회수 2,000만 회를 돌파하며 뜨거운 인기를 이어가고 있는 가운데, 익산시장이 직접 감사 인사를 전했다.

20일 익산시 공식 유튜브에는 "풍향중, 익산에 와주셔서 감사합니다"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 최정호 익산시장은 '풍향중' 출연진과 2,000만 시청자들을 향해 감사 인사를 전했다.

특히 최 시장은 '풍향중' 굿즈인 옷과 모자를 직접 착용하고 등장해 눈길을 끌었다. 콘텐츠에 대한 익산시의 남다른 관심을 보여주는 동시에, 익산을 찾는 관광객들을 적극적으로 맞이하겠다는 의지도 드러냈다.

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최정호 익산시장은 "종이지도에 의지해 익산을 찾아준 출연진과 그 여정을 열렬히 응원해 주신 2,000만 시청자분들께 진심으로 감사드린다"며 "댓글로 제안해 주신 소중한 의견을 반영해 익산을 찾는 모든 분이 큰 만족을 느끼고 가실 수 있도록 관광 편의와 환영 혜택을 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

'풍향중'은 휴대전화와 내비게이션 없이 오직 종이지도에 의지해 목적지를 찾아가는 무계획 국도 여행 콘텐츠다. 최근 총 3편으로 제작됐으며, 돌림판을 돌려 무작위로 정해진 목적지를 향해 출연진이 길을 떠나는 독특한 방식으로 재미를 더했다.

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유재석, 이성민, 양세찬은 정해진 경로 없이 고속도로가 아닌 국도와 지방도로를 따라 목적지로 향했다. 예상하지 못한 길을 만나고 낯선 지역을 거치는 과정에서 자연스럽게 다양한 풍경과 에피소드가 만들어졌고, 이들의 여정 자체가 하나의 여행 콘텐츠가 됐다.

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이들이 돌림판을 통해 최종 목적지로 향하게 된 곳은 익산이었다. 출연진은 익산으로 향하는 과정부터 도착한 이후까지 지역 곳곳을 직접 경험했고, 주요 관광지 역시 자연스럽게 콘텐츠에 담겼다.

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특히 별도의 관광 홍보처럼 꾸며낸 방식이 아니라 출연진의 실제 여행 동선 속에서 익산의 모습이 소개됐다는 점이 시청자들의 관심을 끌었다. 영상 공개 이후 익산을 직접 찾아가 보고 싶다는 반응이 이어지며 온라인상의 관심이 실제 여행 수요로 이어지는 분위기다.

댓글창에는 "익산은 꼭 가봐야겠다", "익산이 이렇게 매력적인지 처음 알았다"는 반응이 이어지며 익산 여행에 대한 관심을 드러냈다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com