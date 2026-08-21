'한의사♥' 강소라, 수영복 입고 늘씬한 몸매 자랑..육아 해방후 밤수영 만끽

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강소라가 두 딸을 친정에 맡기고 자유 시간을 만끽했다,

21일 유튜브 채널 '소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA'에는 '강소라, 오늘만큼은 육아 OFF 엄마 찬스로 얻은 소중한 자유시간'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강소라는 아이들이 모두 잠든 밤 10시, 수영복 차림으로 풀장에 등장했다. 카메라를 향해 "모두가 잠이 들었습니다. 이제 마피아들은 고개를 들어 서로를 확인하세요"라고 속삭이며 모처럼 찾아온 자유 시간을 만끽했다.

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강소라는 "여행 와서 유유자적하게 밤 수영을 즐겨보고 싶었는데 생각보다 상당히 늦은 밤이 됐다"며 "지금 시간이 없다. 빨리 즐겨야 한다"고 서둘렀다.

동남아시아 여행을 제외하면 국내에서 밤 수영을 하는 것은 처음이라는 강소라는 "저만의 시간을 좀 더 갖다가 들어가겠다"며 귀하게 얻은 자유 시간을 최대한 즐기겠다는 의지를 드러냈다. 짧은 시간이지만 아이들 없이 오롯이 자신에게 집중할 수 있는 순간을 놓치지 않으려는 모습이 웃음을 자아냈다.

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다음날 강소라는 두 딸을 친정에 맡긴 뒤 양평으로 향해 패러글라이딩에도 도전했다. 약 20분간 하늘을 날며 양평의 풍경을 한눈에 내려다본 그는 온몸으로 바람을 맞으며 특별한 경험을 즐겼다.

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패러글라이딩을 마친 강소라는 "너무 재미있었다. 새가 된 느낌이었고 온몸으로 바람을 맞으며 능선을 따라가니 진짜 비행하는 것 같았다"고 벅찬 소감을 전했다.

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모처럼 육아에서 벗어나 즐기는 자유 시간이었지만, 강소라의 마음 한편에는 아이들과 친정어머니에 대한 걱정이 자리하고 있었다.

패러글라이딩을 마친 그는 남한강이 내려다보이는 카페로 이동해 잠시 휴식을 취하던 중 "아이들을 친정에 맡기고 나오니까 마음이 편하지 않다. 엄마가 고생할 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

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자신의 어머니에게 아이들을 맡긴 만큼 안심되는 마음도 있지만, 두 아이를 돌보느라 고생할 어머니가 신경 쓰였던 것. 오랜만에 자유를 만끽하면서도 결국 가족 걱정을 떨쳐내지 못하는 현실적인 엄마의 모습이 담겼다.

결국 강소라는 짧지만 알찼던 자유 시간을 마치고 친정으로 돌아가 두 딸과 재회했다. 여기에 모친이 정성스럽게 챙겨준 반찬까지 받아들고 다시 집으로 향했다.

하루를 돌아보며 강소라는 "밖에 나오면 몸은 힘들지만 시간이 빨리 가서 좋았다"고 소감을 전했다. 잠시나마 일상에서 벗어나 자신만의 시간을 보낸 만족감과 함께, 다시 육아의 일상으로 돌아가는 강소라의 모습이 공감을 자아냈다.

한편 강소라는 2020년 8세 연상의 한의사와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.