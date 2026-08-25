[단독] "오디션 망한 줄"…심자윤, '스테이씨 윤' 이름표 떼고 '만장일치' 신인상(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여자예능인상을 수상한 심자윤이 12일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 이름표를 떼고 나니, 오히려 그 사람이 더 잘 보일 때가 있다.

심자윤(22)은 쿠팡플레이 '직장인들 시즌2'에서 '스테이씨 윤'이라는 익숙한 이름을 잠시 내려놨다. 대신 아무것도 증명되지 않은 '인간 심자윤'으로 오디션장에 들어갔고, 눈치 없이 해맑고 할 말은 꼬박꼬박 하는 'MZ 인턴 심자윤'으로 마음껏 뛰어놀았다.

그 선택은 제대로 통했다. "스테이씨 윤인 줄 몰랐다", "신인 배우인 줄 알았다"는 반응이 나왔고, 제5회 청룡시리즈어워즈에서는 심사위원 6명과 네티즌 표까지 모두 받으며 올해 유일한 만장일치 수상자로 신인여자예능인상까지 거머쥐었다.

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제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 여자예능인상을 수상한 심자윤. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

심사위원들이 그를 두고 꺼낸 표현은 '긁지 않은 복권'. 그런데 이 복권, 아직 제대로 긁어보지도 않았다. 정작 복권의 주인도 긁어볼 엄두조차 내지 못했다.

"'축하드립니다. 직장인들…'이라는 말이 들리자마자 '어? 나밖에 없는데?' 싶었다. 그러고 제 이름이 불리는 순간 카메라가 앞에 있더라. 대선배님들이 다 저를 보면서 축하해주시는데 '꿈인가?' 싶고, 머리가 새하얘져서 '큰일 났다!' 했다.(웃음)"

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결국 야심차게 준비했던 수상 소감은 날아갔다. 미처 전하지 못한 소감을 묻자 "저를 '심 인턴'이라 부르실 정도로 믿어주신 소속사 하이업 식구들과 한 달 내내 투표해 주신 팬분들께 너무 감사하다"며 진심을 꾹꾹 눌러 담아 전했다.

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제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여자예능인상을 수상한 심자윤이 12일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

자신보다 더 기뻐한 건 가족이었다. 기사를 본 부모님은 가족 단체방에 "만장일치~ 오~"라며 축하했고, 어머니는 트로피 사진을 받자마자 메신저 프로필을 바꿨다. 심자윤은 "비로소 제대로 효도한 것 같아 뿌듯했다"며 활짝 웃었다.

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가족 같은 스테이씨 반응도 못지않았다. 각자 시상식을 실시간으로 지켜보던 멤버들의 축하는 그야말로 '현실 자매'만큼이나 요란했다.

수민은 레드카펫부터 챙겨봤고, 아이사는 "드레스 피팅 한 번 더 하길 잘했다"며 제 일처럼 기뻐했다. 백미는 세은이었다.

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심자윤은 "세은 언니가 제가 상 받기를 바라며 손목을 막 돌리는 기원 춤 영상을 보내왔는데, 막상 제가 진짜로 상을 받으니 '헐 진짜 받았네? 내가 춤을 춰서 그런 거다'라며 본인이 더 뿌듯해하더라"고 웃음을 터뜨렸다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 신인여자예능인상 수상한 심자윤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 여자예능인상을 수상한 심자윤. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

실제 시상식날도 온통 축하로 가득했다. 특히나 기억에 남은 사람은 이은지와 김원훈이다. "대기 공간에서 길 잃은 송아지처럼 있다가 은지 언니한테 애착 인형처럼 붙어 있었다(웃음)." 서로의 수상을 응원하며 긴장을 풀었던 이은지는 심자윤이 트로피를 받자, 멀리 떨어진 자리에서도 진심 어린 '쌍엄지'를 날려 보내 심자윤을 뭉클하게 했다고.

트로피를 사이에 둔 김원훈과의 유쾌한 티키타카도 있었다. 심자윤의 신인상 트로피를 물끄러미 보던 김원훈이 "한 번만 만져봐도 되냐. 한 번도 받아본 적이 없다"고 물었던 것. 심자윤은 "당연히 만져보시라고 했는데, 나중에 선배님도 최우수상을 받으셨지 않나. 그래서 저도 똑같이 '선배님, 저도 한 번만 만져봐도 돼요?'라고 물어봤다"며 귀여운 비하인드를 전했다.

뜻밖의 만남도 있었다. 평소 열렬한 팬이었던 배우 고윤정이 옆자리에 앉은 것이다. 용기를 내 수줍게 사진 촬영을 부탁하자, 돌아온 대답은 놀랍게도 "'직장인들' 애청자"라는 고백이었다. 고윤정이 "드라마 홍보차 '직장인들'에 나가고 싶었는데 시즌이 끝나 아쉬웠다"고 하자, 심자윤은 재빨리 "다음 시즌에 꼭 나와달라"며 즉석 섭외에 나서기도 했단다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 여자예능인상을 수상한 심자윤. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

이처럼 잊지 못할 하루를 선물해 준 '직장인들'이지만, 그 첫 만남은 사실 아찔한 긴장의 연속이었다. 수많은 지원자가 경쟁하고, 신동엽을 비롯한 선배들과 제작진이 지켜보는 낯선 오디션 현장. 연습생 시절 월말평가보다 더 떨렸다.

"월말평가는 그래도 아는 사람들이지 않나. 그런데 거기서는 제가 '스테이씨 윤'도 아니었다. 그냥 인간 심자윤이었다. 진짜 덜덜 떨었다."

그래서 오히려 연기를 잘하려는 욕심을 버리고, 예능을 찍는다는 생각으로 자신을 던졌다. 준비하지 않은 애드리브가 튀어나왔고 선배들의 웃음도 터졌다. 정작 오디션을 마치고는 "망했다. 안 될 것 같다"라고 했지만, 예상과 달리 당당히 합격했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 신인여자예능인상 수상한 심자윤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

그러나 합격이 곧 적응을 의미하는 건 아니었다. 처음에는 선배들의 말이 진짜인지 설정인지조차 헷갈릴 정도였다. 하지만 심자윤은 시즌1, 시즌2를 거치며 조금씩 예능감을 잡아갔다.

"시즌2에서는 혼자 쫑알쫑알 멘트를 하기 시작했는데 그게 방송에 들어가더라. 촬영하는 게 너무 재미있었다."

그러자 어리바리했던 신입은 제법 능청스러운 '프로 인턴'으로 자랐다. 이는 익숙했던 '스테이씨 윤'이라는 이름표를 잠시 떼고 맨몸으로 부딪혀 얻어낸 성과라 더욱 값졌다. 사실 아이돌로 예능에 나설 때, 팀의 이미지도, 콘셉트도 쉽게 내려놓을 수 없었다.

"아이돌 활동을 하면서 예능을 할 때 제가 내려놔야 할 게 많더라. 예능을 하기 위해서 완전히 내려놓기에는 포기하고 싶지 않은 게 많았었다. 이미지도 있고, 콘셉트도 놓치고 싶지 않았고…."

그래서 '직장인들'에서는 아예 다른 방법을 택했다. '스테이씨 윤'이 예능을 하는 대신, '심자윤 씨'라는 다른 사람이 되기로 한 것.

"'직장인들'에서는 다 내려놓고 그냥 '심자윤 씨'로 가자고 했다. 영혼을 체인지한 것이다. '스테이씨 윤이 예능을 한다'가 아니라 그냥 다른 사람, 심자윤 씨가 되는 것이다. 그래서 오히려 더 시너지가 난 것 같다."

이렇게 이름표를 떼고 마음껏 뛰어논 심자윤에게, 청룡이 건넨 신인상은 확신을 주는 든든한 '허락'이 됐다.

"청룡에서 그 시너지를 알아봐 주신 게 아닐까. 그래서 저한테 이 신인상은 '더 해도 돼. 너 하던 거 해도 되고, 잘할 수 있어'라고 허락해준 것 같다.(웃음)"

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여자예능인상을 수상한 심자윤이 12일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

그리고 이 확신은 심자윤에게 더 기분 좋은 목표를 심어줬다. 아이돌에서 예능, 이제는 드라마 '사랑하는 죽음'을 통해 본격적인 연기 행보까지 나서며 활동 반경을 넓히고 있는 상황. 스스로를 아직 '새싹'이라 낮추면서도, 트로피를 안고 피어난 야심만큼은 귀엽게 살짝 드러냈다.

"상을 받으면 끝일 줄 알았는데, 시상식에 앉아 있다 보니 '나 여기 또 오고 싶다'는 생각이 확 들었어요. 다음엔 연기도 열심히 해서 '신인상 킬러'가 되고 싶어요. 그래도 말하면 이뤄질 수도 있지 않을까요.(웃음)"

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여자예능인상을 수상한 심자윤이 12일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

아직 '직장인들'이라는 예능 한 귀퉁이만 살짝 긁었을 뿐인데, 심자윤이라는 복권은 벌써 '만장일치 대박'을 터뜨렸다. 빈칸이 수없이 남은 이 복권에서 과연 또 무엇이 나올까. 분명한 건 남은 빈칸에 '꽝'은 없어 보인다는 것. 어떤 짜릿한 당첨이 숨어있을지, 이제 기분 좋게 다음 칸을 긁어볼 차례다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com