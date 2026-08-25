"개선보다 개인에 책임 씌워..약함이 무기" 박위 논란에 철도 직원 '일침'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 박위의 KTX 낙상 사고 CCTV 공개를 두고 논란이 이어지는 가운데, 자신을 철도 직원이라고 밝힌 네티즌이 박위의 대처 방식에 일침을 가했다.

24일 자신을 철도 직원이라고 밝힌 한 네티즌은 "직원 입장에서 하나 더 덧붙이자면 정말 개선을 요구하고 싶었다면 정식적으로 VOC(고객의 소리)를 넣은 후 회사 측에서 답변이 말도 안 되는 답변이거나 너무 형식적인 답변일 경우에 이 문제를 공론화했다면 분명히 사람들은 공감했을 거고, 박위 씨 편에서 이야기들을 했을 거라고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "이번에는 개선의 목적보다는 사회복무요원, 어린 청년 '개인에게' 책임을 씌우려고 했기 때문에 반발이 더 심했다고 생각한다. '같이 욕해줘'라는 맥락의 영상이었기 때문에 모두 불편함을 느낀 거다"라고 지적했다.

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그러면서 "이 일을 하면서 약자가 절대 약자라고 생각하지 않는다. 물론 그분들의 애로 사항을 간접적으로나마 알고는 있지만 그분들이 절대적인 약자라는 말에는 동의하지 않는다. 그게 무기가 될 때가 너무 많다는 것을 경험했기 때문"이라며 "이번 영상도 약함이 무기가 된 케이스라고 생각한다. 여러모로 안타까운 상황"이라고 전했다.

앞서 박위는 지난 14일 KTX에서 하차하던 중 휠체어 바퀴가 경사로를 고정하던 공익근무요원의 발에 걸리면서 앞으로 넘어지는 사고를 당했다.

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이후 박위는 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 유튜브에 공개하며 "발을 경사로 위에 올려놓은 것 자체가 너무 화가 났다"는 취지의 입장을 밝혔다.

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그러나 사고 당시 자신을 돕고 사과까지 한 공익근무요원의 모습이 담긴 CCTV 영상을 공개한 것을 두고 비판이 이어졌다. 논란이 거세지자 박위는 영상을 삭제하고 "근무자님의 입장을 생각하지 못했다"며 사과했다.

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하지만 논란은 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 100만 명을 넘어섰던 박위의 유튜브 채널 '위라클' 구독자 수는 논란 이후 감소세를 보이며, 25일 기준 98만2000명대를 기록하고 있다. 또한 박위가 출연하기로 예정됐던 토크콘서트와 특강 등 강연 일정도 잇따라 취소됐다.

논란의 여파는 아내 송지은에게도 이어졌다. 쏟아지는 댓글에 결국 송지은은 SNS 댓글 기능을 제한했으며, 박위 역시 댓글 기능을 차단했다.