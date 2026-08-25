'김정화♥' 유은성 "뇌종양 진단에 장기기증 알아봐, 죽음 두려워 밤마다 울어"

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[스포츠조선 이우주 기자] CCM 가수 유은성이 뇌종양 진단을 받았을 때를 떠올렸다.

24일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에서는 ''모태신앙은 하나님을 어떻게 만나?' 김정화 유은성의 신앙이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김정화는 남편 유은성이 뇌종양 진단을 받았을 당시를 떠올렸다. 김정화는 유은성보다 더 울었다며 "엄마를 암으로 잃었기 때문에 암이라는 게 저한테는 되게 컸다. 갑자기 뇌종양, 뇌암이라 하고 심각하다 하니까 처음에는 왜 내가 사랑하는 사람들은 다 암이 걸려야 하나 싶었다"고 털어놨다.

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김정화는 "어떻게 살아야 되나 싶었다. 애들도 어렸다. 1학년, 3학년이었고 사업도 시작했을 때였다. 나는 이제 결혼하고 배우 활동도 많이 안 하고 있는 상태였고 남편이 없으면 혼자 아들 둘을 키울 자신이 없었다. 너무 막막했다. 진짜 많이 울었다"고 밝혔다.

유은성은 "제가 이렇게 된 걸 자기 탓으로 생각하더라"라며 "저는 가족들을 다 재우고 엉엉 울었다. 아내와 아이들은 몰랐을 거다. 밤마다 거실에 나가서 소파에 앉아서 소리 들을까 봐 쿠션을 들고 엉엉 울었다. 죽음이 무서웠다. 아이들, 아내 앞에서는 항상 씩씩했는데 (김정화가) 맨날 울길래 왜 우냐 하니까 자기 탓인 거 같다더라. 그래서 자기 탓 아니고 내 탓이니 울지 말라 했다"고 밝혔다.

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유은성은 "그때가 수술하냐 마냐 결론이 나지 않았을 때였다. 결론 다 나고 나서 울어도 되는데 왜 미리 슬픔과 아픔을 대출받아서 미리 우냐. 결론 나오고 나중에 울자고 했다"고 밝혔고 김정화는 "그 시기가 지옥같았다. 그 결론이 나기까지 어떻게 될지 모르니까"라고 털어놨다.

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유은성은 "한번도 얘기한 적 없는데 장기기증까지 알아봤다. 장기기증까지 내가 하면 어떻게 해야 되나 알아보고 있으니 얼마나 그랬겠냐"면서도 "그 시간이 사실은 더 돈독하게 만든 시간"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com