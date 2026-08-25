황재균, 2세 위해 재혼 원한다더니..15개월 조카에 통큰 약속 "삼촌이 투자해줄게"

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 야구선수 황재균이 15개월 조카를 향한 남다른 애정을 드러내며 '삼촌표 투자' 계획을 공개했다.

24일 티빙 스포츠(TVING SPORTS) 공식 SNS에는 '황재균식 재테크'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 황재균이 제작진과 이야기를 나누던 중 조카 사진을 자랑스럽게 꺼내 보이는 모습이 담겼다. 황재균은 사진을 카메라 앞에 들이밀며 "조카다. 15개월 됐다"고 소개했다. 조카를 향한 삼촌의 애정이 고스란히 묻어나는 순간이었다.

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이어 황재균은 벌써부터 조카의 야구 선수 가능성을 점치며 남다른 기대감을 드러냈다. 그는 "2046년 야구 대표팀 1선발"이라고 호언장담하더니 "돌 지나기 전에 10kg 돌파했다. 약간 몸 자체가 타고난 것 같다"고 자랑했다.

여기서 그치지 않았다. 황재균은 조카의 미래를 위해 이미 부모와 '계약'까지 마쳤다며 "야구로 계약하기로 부모하고 얘기 끝냈다. 투자는 삼촌이 하고 대신에 FA계약금 10% 받는다"고 너스레를 떨었다.

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조카를 향한 황재균의 '통 큰 투자'는 주식과 비교하면서 더욱 웃음을 자아냈다. 그는 "얘가 이정후가 될지 어떻게 아냐. 난 주식보다 여기를 투자하겠다"면서 "주식은 파란색이라 안된다. 장기투자할 것"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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한편 황재균은 2022년 12월 티아라 지연과 결혼했으나 지난 2024년 11월 서울가정법원에서 이혼 조정이 성립되며 각자의 길을 걷기로 했다.

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이후 황재균은 지난 5월 MBN 예능 '전현무계획3'에 출연, 재혼 의지를 드러냈다. 당시 황재균은 "기회가 되면 다시 가고 싶다. 전 제 아이를 가지고 싶다"라고 말했다.

황재균은 2세에게 야구를 시킬 계획이라며 "무조건 시키고 싶다. 야구선수가 힘들긴 한데 제가 가르쳐줄 수 있고 제가 제일 서포트를 강하게 할 수 있는 게 야구라서 너무 뿌듯할 거 같다"며 "경기를 일으킬 정도로 싫어하면 안 시킬 텐데 적당히 싫어하면 시킬 거 같다. 성인이 될 때까지 딱 잡아줘야 하니까, 애가 어긋나지 않게"라고 강력한 의사를 밝혔다.

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이상형에 대해서는 "키가 컸으면 좋겠다. 제가 184㎝다. 168㎝도 괜찮다"고 솔직히 답했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com