'창세기전 모바일', 신규 캐릭터 '헬카이트' 추가…'서풍의 광시곡' 11장 공개

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라인게임즈가 모바일 SRPG '창세기전 모바일'에 신규 캐릭터와 메인스토리를 추가하며 콘텐츠 확장에 나섰다.

라인게임즈는 25일 미어캣게임즈가 개발하고 자사가 서비스하는 '창세기전 모바일'에 신규 캐릭터 '헬카이트'를 비롯한 콘텐츠 업데이트를 진행했다고 밝혔다.

'헬카이트'는 안타리아 신들이 창조한 생명체로, 3대 에인션트 드래곤 가운데 불과 열기의 힘을 다루는 '화룡'이다. 전투에서는 초필살기 '초열파천무'를 사용하며, 전용 무기 '초열지옥검'을 장착하면 무기의 잠재력을 추가로 개방할 수 있다.

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'서풍의 광시곡' 메인스토리도 이어진다. 11장 '알프레드 프레데릭'이 새롭게 공개됐으며, 스토리 0장에는 '어려움' 난이도가 추가됐다. 월드 보스 레이드 콘텐츠 '에러 코드: 디에네'는 시즌 40에 돌입했다.

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이벤트도 다음 달 8일 정기 점검 전까지 진행된다. '코스모스 디스크' 이벤트에서는 코스모스 디스크를 탐색해 획득한 디스크 주화를 이벤트 상점에서 사용할 수 있다. 캐릭터 소환권 100개와 '투명한 오팔', '엘드' 등 다양한 아이템을 교환할 수 있다.

신규 및 복귀 이용자를 위한 '매일 전설 출석부 3탄'도 운영한다. 매일 출석하면 아우터 원 캐릭터 '시라노 번스타인'을 비롯한 전설 캐릭터와 캐릭터 각성에 필요한 '기억의 파편'을 대신할 수 있는 '환영의 사념체' 등을 받을 수 있다.

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'특별 전투 훈련'과 '포인트 수집 이벤트'를 통해서는 '재련 라즈코어 조각'과 '재련 라즈코어 가루', '재조합 도구', '전설 방어구 상자', '기억의 파편 상자' 등을 획득할 수 있다. 신규 캐릭터 '헬카이트'를 얻은 뒤 성장 미션을 완료하면 SD 프로필과 랭크업·전직 재료도 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com