나인뮤지스 조가빈♥배우 황민수, 10月 결혼…열애 4년 만 동갑내기 배우 부부 탄생

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[스포츠조선 조민정 기자] 나인뮤지스 출신 조가빈과 뮤지컬 배우 황민수가 4년간의 열애 끝에 부부가 된다. 1991년생 동갑내기인 두 사람은 오는 10월 결혼식을 올리며 새로운 출발에 나선다.

조가빈과 황민수는 지난 24일 각자의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 발표했다. 조가빈은 "푸르른 계절을 지나 가을이 찾아오는 10월에 결혼한다"며 예비 신랑이 노래와 연기를 함께하는 배우라고 소개했다.

결혼을 결심하게 된 과정도 솔직하게 밝혔다. 조가빈은 그동안 완벽하려 애쓰며 앞만 보고 달려온 자신에게 황민수가 "유연하게, 부러지지 않고 살아가는 방법"을 알려줬다고 전했다. 바쁜 일상 속에서 주변을 돌아볼 여유를 갖게 해준 지혜롭고 섬세한 사람이라며 애정을 드러냈다. 이어 "이 사람과 함께라면 앞으로의 모든 날을 힘내서 잘 걸어갈 수 있겠다는 믿음이 생겼다"고 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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황민수 역시 같은 날 조가빈을 향한 진심을 전했다. 그는 예비 신부를 "부족한 나를 묵묵히 채워주고 언제나 내 편을 들어주는 사람"이라고 표현했다. 좋은 배우가 되기 전에 좋은 사람이 되고 싶었던 자신에게 조가빈이 "당신은 좋은 사람"이라고 말해주며 믿음을 심어줬다는 것. 황민수는 "흔들릴 때마다 바로잡아준 든든한 사람"이라며 "이상적인 꿈을 현실로 만들어주는 이 사람과 평생을 함께 걸어가기로 약속했다"고 밝혔다.

조가빈은 나인뮤지스 활동 시절부터 자신을 응원해온 팬들에게도 감사 인사를 건넸다. 갑작스러운 소식에 놀라거나 서운함을 느낄 팬들의 마음까지 헤아리면서도 앞으로 변함없이 일상을 나누고 맡은 일에 최선을 다하겠다고 약속했다. 이어 황민수와 "오래도록 재미있게 잘 살아보겠다"며 축복을 당부했다.

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한편 조가빈은 2014년 프로젝트 그룹 네스티네스티로 데뷔한 뒤 이듬해 나인뮤지스에 소진이라는 활동명으로 합류했다. '드라마', '잠은 안 오고 배는 고프고' 등의 곡으로 활동했고 팀 활동 종료 후 조가빈으로 이름을 바꾸고 배우와 모델 등으로 활동 영역을 넓혔다.

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황민수는 2015년 뮤지컬 '라이어 타임'으로 데뷔했다. 이후 '빈센트 반 고흐', '리틀잭', '브라더스 까라마조프', '어린왕자', '더 픽션' 등에 출연하며 무대 경험을 쌓았다. 현재는 뮤지컬 '사칠'에서 소방관 안정원 역으로 관객들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com