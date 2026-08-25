'나이트 온라인', 로그라이크 던전 '파토스 5군단 사령부' 업데이트

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엠게임의 장수 MMORPG '나이트 온라인'에 로그라이크 방식의 신규 인스턴트 던전이 추가됐다. 기존 진영 간 대규모 전투 중심의 게임에 생존과 스킬 조합을 앞세운 새로운 전투 방식을 접목한 것이 특징이다.

엠게임은 노아시스템과 공동 개발·서비스 중인 '나이트 온라인'에 신규 인스턴트 던전 '파토스 5군단 사령부'를 업데이트했다고 25일 밝혔다.

'나이트 온라인'은 2002년 국내 서비스를 시작해 20년 넘게 서비스를 이어온 MMORPG다. 진영 간 대규모 전투를 핵심 콘텐츠로 삼고 있으며, 현재 북미와 유럽을 비롯한 세계 30여 개국에서 서비스되고 있다. '열혈강호 온라인'과 함께 엠게임의 대표적인 장수 타이틀로 꼽힌다.

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이번에 추가된 '파토스 5군단 사령부'는 봉인에서 풀려난 파토스 제5군단장을 저지하는 내용을 담은 30층 규모 던전이다. 이용자는 파토스 군단 사령부에 진입해 층마다 등장하는 몬스터를 처치한 뒤 최종적으로 군단장과 맞붙게 된다. 83레벨 이상 캐릭터가 로나크랜드 중앙의 신규 NPC를 통해 하루 한 번 입장할 수 있으며, 일반적인 사냥 방식과 다른 생존형 전투 시스템을 적용했다.

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던전에 들어가면 모든 캐릭터의 체력이 1000으로 동일하게 설정되고 일반 공격도 사용할 수 없다. 대신 몬스터를 처치하면서 던전 전용 레벨을 올리고, 레벨업 때마다 무작위로 제시되는 3개의 스킬 가운데 하나를 선택해 자신만의 스킬 조합을 만들어야 한다. '프라즈마 임팩트', '반월검기', '데스 레이저' 등이 선택 가능한 스킬로 등장한다.

던전 곳곳의 '보급 상자'도 공략의 변수다. 상자를 통해 체력을 회복하거나 폭격 지원 등의 효과를 얻을 수 있어 제한된 자원을 어떻게 활용하느냐에 따라 전투 결과가 달라진다. 던전에서 얻은 경험치는 기존 캐릭터 성장에도 반영된다.

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보상도 새롭게 마련했다. 던전 보스를 처치하면 '파토스 군단 보급 상자'를 받을 수 있으며, 이를 통해 신규 장비인 '홀리나이트 무기'를 확률적으로 획득할 수 있다. 월간 클리어 횟수에 따라 '붉은 보물상자', '낡은 드라키 보급 상자', '드라키 보급 상자'를 차등 지급하는 누적 보상 체계도 도입됐다.

이와 함께 '고양이 퍼밀리어' 7종도 추가됐다. 마법사 모자를 쓴 고양이부터 삼색이, 호랑이 무늬 등 다양한 외형으로 구성됐으며, 장착하면 캐릭터 능력치를 높일 수 있다.

엠게임 최병헌 '나이트 온라인' 개발실 이사는 "기존과 다른 방식의 전투와 성장을 경험할 수 있는 신규 인스턴트 던전"이라며 "이번 콘텐츠를 시작으로 차별화된 경험과 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 계속해서 선보이겠다"고 말했다.

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이번 업데이트는 20년 넘게 대규모 진영전을 중심으로 서비스를 이어온 '나이트 온라인'에 로그라이크의 핵심 요소인 무작위 스킬 선택과 생존형 전투를 결합했다는 점에서 플레이 방식의 변화를 시도한 사례다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com