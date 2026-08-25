박원숙, 의상 협찬도 끊겼다..."악역 맡았더니 옷도 안 빌려줘"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박원숙이 악역을 맡은 뒤 겪었던 뜻밖의 고충을 털어놨다.

24일 유튜브 채널 '우리 엄마 이경실'에는 '10년 만에 찾은 독일마을 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이경실은 딸 손수아와 함께 박원숙이 운영하는 남해의 카페를 찾았다. 카페를 둘러본 이경실은 "공기가 너무 좋다. 여기 내려오면 (서울에) 안 가고 싶을 거 같다"고 감탄했다.

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이에 박원숙은 "늙었으니까 도시에서 병원에 가까운데 있어야 한다고 모두 그렇게 이야기하지 않냐. 나도 그렇게 생각해서 그래야 되겠다고 했는데 아파서 죽으면 그때 가서 병원에 누워있으면 되는 거지 뭐 미리 가서 있나 싶더라"고 말했다. 이어 "'같이 삽시다' 끝난 후에는 이쪽(남해)에 많이 와서 지낸다"고 덧붙였다.

이후 이경실 모녀는 박원숙의 뛰어난 패션 감각을 칭찬했다. 이경실은 "시상식 때 갈색 밍크하고 왔는데 그렇게 멋있어 보였다"고 과거를 떠올렸다.

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박원숙은 "처음에 흑백 시절에는 우리가 의상을 다 사야 하니까 옷을 자주 샀다"며 "그러고 나서 코디가 있었지만, 몸도 불고 사이즈도 그렇고, 악역을 하니까 옷을 안 빌려주더라"고 털어놨다.

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이에 이경실은 "선생님은 나쁜 역할을 해도 밉지 않은 나쁜 역할을 한다. 진짜 미운 역할도 있지만, 선생님은 어딘가 빈구석이 있는 나쁜 역할을 했다"고 말했다.

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박원숙은 자신의 악역 연기 스타일에 대해 "못된 졸부였다. 그냥 나쁜 역 해달라고 했지만, 약간 핀트가 좀 나가고 나사가 빠진 걸로 하면 재밌으면서도 인간미가 있지 않냐"고 설명했다.

손수아 역시 "못된 역할이어도 사랑스럽다. 얼굴이 사랑스럽고 귀여움이 있으시다"고 칭찬했다. 그러자 박원숙은 "세상 세파를 잘 헤쳐나가며 살겠다. 아주 처세술이 좋다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

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이경실은 "처세술이 아니라 선생님한테는 그런 말이 나온다"고 했고, 박원숙은 "아주 모녀가 잘한다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.