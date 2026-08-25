'아이유 절친' 이연, 10kg 찌운 모습 깜짝 "통통해"..너무 다른 비주얼 ('가요광장')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이연이 영화 '경주기행' 촬영 당시 현재보다 10kg나 증량했다고 밝혔다. 당시 통통했던 얼굴과 현재의 가녀린 모습이 극명히 달라 눈길을 끈다.

25일 방송된 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장'에는 영화 '경주기행' 주연 배우 박소담, 이연이 출연했다.

이날 이연은 작품 속 액션 연기를 소화하기 위해 약 2개월간 액션 스쿨을 다녔다고 밝혔다. 이연은 '경주기행'에서 프로레슬러 선수 출신 셋째 딸 '동주' 역할을 맡았다. 그는 "기술이 들어가는 액션을 소화해야 했다. 영화를 준비하며 (액션을) 배울 수 있다는 것도 기뻤고 장면이 어떻게 나올지 궁금했다"라고 말했다.

Advertisement

이어 촬영 당시는 현재보다 10kg나 증량한 상태였다면서 "지금과 얼굴이 다르다. 통통했다"라고 말했다. 폴킴은 "(현재의) 가녀린 몸으로 어떻게 액션 스쿨을 다녔나 상상이 안 됐다"라며 놀랐다.

실제 영화 '경주기행' 스틸컷 속 이연은 통통한 얼굴로 현재와 180도 다른 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 이연은 2019 tvN 드라마 '드라마 스테이지 - 파고'로 데뷔했으며 지난 5월 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 성희주(아이유 분)의 수석비서 도혜정 역을 맡아 이름을 알렸다. 이연은 실제 아이유와 촬영 후에도 남다른 우정을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

Advertisement

오는 26일 '경주기행' 개봉도 앞두고 있다. '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로 공효진, 이정은, 박소담, 이연 등이 출연한다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com