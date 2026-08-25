강예슬, '트롯팬덤골프최강전' 뮤즈 됐다…테마송 '나이샷' 발매

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 강예슬이 새로운 골프송을 발표했다.

강예슬은 25일 낮 12시 SBS 골프 '트롯팬덤골프최강전' 공식 테마송 '나이샷'을 발매했다.

'나이샷'은 골프의 '나이스 샷!'을 재치있게 표현한 곡이다. 트로트 특유의 흥겨운 에너지와 골프의 경쾌한 분위기를 담았다.

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강예슬은 TV조선 '미스트롯'을 통해 이름을 알란 뒤 '퐁당퐁당' '코꼈어' '넘버원' 등을 발표하며 밝고 상큼한 매력으로 '트로트 비타민'이란 애칭을 얻은 바 있다.

'트롯팬덤골프최강전'은 트로트 스타의 명예를 걸고 전국 팬클럽 멤버들이 직접 골프 대결을 펼치는 신개념 팬덤 골프 토너먼트다. 본선 진출 팬덤은 충남 당진 플라밍고CC에서 9홀 매치플레이 방식으로 승부를 펼친다. 최종 우승팀에게는 상금 1000만원이 수여되며 우승 팬덤이 응원하는 가수에게는 '더 트롯쇼' 스페셜 스테이지 출연과 스타와 팬클럽이 함께하는 광고 제작 등의 특전이 주어진다.

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'트롯팬덤골프최강전'은 25일 첫 방송된다. 또 10월 30일에는 플라밍고CC에서 가수들이 직접 출연하는 무대를 개최, 스타와 팬덤이 한 자리에 어우러지는 축제로 골프대회 피날레를 장식한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com