'블레이드&소울 레볼루션', 신규 직업 '용권사' 추가…PvP·협동 콘텐츠 강화

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넷마블의 모바일 MMORPG '블레이드&소울 레볼루션'에 신규 직업과 협동·PvP 콘텐츠가 동시에 추가됐다. 직업 업데이트와 함께 파티 플레이와 이용자 간 대결에 초점을 맞춘 콘텐츠를 선보이며 전투의 선택지를 넓혔다.

넷마블은 '블레이드 & 소울 레볼루션'에 신규 직업 '용권사'를 추가하는 등 대규모 업데이트를 진행했다고 25일 밝혔다. '용권사'는 권법과 발차기를 활용해 빠르게 적에게 접근하는 근접 전투 직업이다. PvP에서 사용할 수 있는 상태 이상 '경직'으로 상대의 공격과 이동을 제한해 전투 흐름을 가져오는 것이 특징이다.

상태 이상에 걸린 적을 공중으로 띄운 뒤 연계 공격을 이어갈 수 있으며, 상대의 상태 이상 공격을 방어하면서 곧바로 반격하는 무공도 갖췄다. 넷마블은 신규 직업을 바로 체험할 수 있도록 이용자에게 '무료 직업 변경권'을 지급한다.

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파티 협동을 앞세운 신규 콘텐츠 '지옥 던전'도 추가됐다. 던전별 기믹을 파악하고 파티원 간 역할을 나누는 것이 공략의 핵심이며, 파티 전체가 사용할 수 있는 부활 횟수가 정해져 있어 전투 과정에서 전략적인 판단이 요구된다. 보스 처치 시 던전별 전용 영혼석과 성장 재료인 '영혼의 정수'를 비롯해 무기 외형 소환 상자, 수호신령, 재련석, 전설 입장권 조각 등을 얻을 수 있다.

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PvP 콘텐츠도 새롭게 마련됐다. '비무 챌린지전'은 장비와 캐릭터 성장도의 영향을 배제해 이용자의 스펙이 아닌 조작과 전략만으로 승부할 수 있도록 설계됐다. 승패에 따른 보상 역시 성장 재료보다는 명예와 성취감에 초점을 맞춘 보상으로 구성했다.

업데이트를 기념한 이벤트는 9월 8일까지 진행된다. 이벤트 기간 사용한 재련석 수량에 따라 혜택을 돌려주는 페이백 이벤트와 미션을 수행해 보상을 얻는 '강호 수련 루틴' 등이 마련됐다. 신규 서버 '화룡점정' 이용자를 대상으로 한 이벤트도 9월 22일까지 이어진다. 출석과 미션 수행을 통해 캐릭터 성장에 필요한 다양한 아이템을 받을 수 있다.

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이번 업데이트는 신규 직업뿐 아니라 협동 던전과 장비 영향을 배제한 PvP를 함께 추가했다는 점에서 전투 콘텐츠의 방향을 세분화한 것이 특징이다. 특히 '비무 챌린지전'은 성장 격차가 아닌 조작과 전략을 앞세운 만큼 기존 PvP 이용자에게 새로운 경쟁 환경을 제공할 것으로 기대된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com