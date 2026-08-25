한그루, 48시간 다이어트 대성공 "이제 약으로 살 안 빼, 아랫배 납작해져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한그루가 48시간 만에 다이어트에 성공했다.

한그루의 유튜브 채널에서는 25일 '몸 좀 비워보려고 48시간 디톡스했어요!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한그루는 "지금 방학이 끝난 지 불과 이틀밖에 되지 않았다"며 "이번에도 너무 힘들었다. 다이어트고 뭐고 못하다. 안 먹으면 쓰러질 거 같다. 너무 힘드니까. 계속 먹고 여행가서 먹고. 여행 가면 핑계도 많다. 그러다 보니까 살이 오르락 내리락 안 좋게 몸에 축적되어있는 느낌이다. 어제부터 해야겠다 생각이 들어서 아침부터 디톡스를 다시 시작했다. 예전에 유튜브 초창기 때 얘기했는데 꾸준하게 디톡스를 한다"고 밝혔다.

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앞서 한그루는 "이제는 약국 가서 약으로 안 하고 이걸 주기적으로 분기별로 하고 싶다"며 클렌즈 주스로 48시간 디톡스 다이어트를 추천한 바 있다. 한그루는 "여러 개 다 먹어봐도 이 디톡스가 제일 잘 맞는다"며 "몸이 뭔가 무거울 때 노폐물 많이 쌓인 느낌일 때마다 저는 이걸 해준다. 한 달에 한 번은 무조건 한다. 냉장고에 쌓아둔다"고 밝혔다.

이에 48시간 디톡스 다이어트를 진행한 한그루. 한그루는 "세상에서 맛있고 편하고 쉬운 다이어트가 제일 좋은 거 같다. 정말 이틀하면서 몸이 너무 가벼워지고 노폐물이 싹 빠져나가는 느낌이다. 이틀만 했는데 배가 납작해졌다. 디톡스하면서 제일 좋은 게 아랫배가 쏙 들어가고 라인이 산다. 군살 정리가 되는 느낌"이라며 "이틀하면서 제가 스케줄이 있어서 화장을 거의 매일 했는데도 피부가 한번도 안 뒤집어졌다"며 대만족했다.

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wjlee@sportschosun.com