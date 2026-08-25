[공식]김이경, 빅스마일엔터와 재계약…두터운 신뢰로 동행 이어간다

사진제공=빅스마일엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김이경이 현 소속사 빅스마일엔터테인먼트와 재계약을 체결, 동행을 이어간다.

빅스마일엔터테인먼트는 "오랜 시간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 김이경 배우와 소중한 인연을 이어가게 돼 매우 기쁘다"며 "무한한 잠재력과 폭넓은 연기 스펙트럼을 지닌 배우인 만큼, 다양한 작품에서 독보적인 역량을 펼칠 수 있도록 든든한 파트너로서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

이어 "매 작품 새로운 얼굴을 보여주며 성실히 필모그래피를 넓혀가고 있는 김이경 배우가 펼쳐갈 앞으로의 행보에 많은 관심과 따뜻한 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

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김이경은 최근 tvN 드라마 '친애하는 X'에서 심성희 역을 맡아 복합적인 감정선을 섬세하게 그려내며 극의 긴장감을 더했다. 인물의 내면을 밀도 있게 표현하며 강렬한 존재감을 남기는 등 한층 깊어진 연기력을 보여줬다.

앞서 드라마 '오늘도 사랑스럽개', 영화 '언니 유정' 등 다양한 작품을 통해 안정적인 연기력과 캐릭터 소화력을 선보이며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다.

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작품마다 새로운 캐릭터에 도전하며 연기 영역을 넓혀온 김이경은 차기작 촬영까지 마치며 활발한 행보를 이어가고 있다. 빅스마일엔터테인먼트와 재계약으로 두터운 신뢰를 다시 한번 확인한 가운데, 앞으로 보여줄 새로운 모습에도 관심이 모인다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com