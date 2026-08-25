[포토] 인플루언서 유혜원, '미스코리아 선발대회' 빛낸 미모

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인플루언서 유혜원이 22일 오후 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 '미스코리아 선발대회'에 참석해 포토월 앞에서 플래세 세례를 받고 있다.

유혜원은 이날 공식 협찬사인 데일리랩스의 초청으로 현장을 찾아 관련 홍보 부스를 방문해 눈길을 모았다.

한편, 이번 제 70회 미스코리아 진(眞)의 영예는 전 농구선수 우지원의 딸 우서윤이 차지하며 뜨거운 관심을 끌었다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com <사진제공=데일리랩스>

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