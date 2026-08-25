소유, 20kg 빼고 뼈말라 됐는데..충격 인바디 '몸 4분의 1이 지방'

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg 감량 후 건강검진 결과부터 다이어트 과정에서 겪은 변화까지 솔직하게 공개했다.

24일 유튜브 채널 '소유기'에는 '20kg 감량 후 소유의 첫 건강검진 결과까지 전부 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 소유는 2년 만에 건강검진을 받기 위해 병원을 찾았다. 최근 20kg을 감량한 만큼 체중 변화뿐 아니라 전반적인 건강 상태에도 관심이 쏠린 상황. 평소 술을 즐기는 만큼 특히 간 건강을 걱정하는 모습을 보였다.

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검진 결과 위에서는 가벼운 염증이 발견돼 미란성 위염 소견을 받았다. 다만 증상이 심한 수준은 아니었으며 용종 등 다른 이상 소견은 발견되지 않았다. 대장과 간, 담낭 검사에서도 별다른 문제가 확인되지 않았다.

검사 결과를 확인한 소유는 안도한 듯 "살 빼고 더 건강해졌다. 나 그냥 건강한 인간"이라며 밝은 반응을 보였다. 체중 감량을 위해 꾸준히 관리해 온 만큼 건강에 큰 이상이 없다는 사실에 안심한 것.

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하지만 인바디 검사에서는 예상하지 못한 결과가 나왔다. 체중은 51.4kg, 골격근량은 20.8kg, 체지방률은 25.5%로 측정됐다.

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수치를 확인한 소유는 "근육이 너무 많이 빠졌다. 힘들게 키웠는데"라며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "여러분이 자꾸 저한테 말랐다고 하는데 오늘 충격을 받았다"고 털어놓으며 체중 감량 과정에서 근육량까지 함께 줄어든 데 대한 속상한 마음을 내비쳤다.

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최근 식단 관리를 중단하게 된 이유도 털어놨다. 소유는 부친상을 겪은 뒤 주변 사람들이 자신을 볼 때마다 음식을 챙겨줬다며 "계속 먹으라고 해서 먹다 보니 위가 늘어났다"고 말했다.

그러면서 단순히 체중을 줄이는 방식의 다이어트에 대해서는 자신의 생각을 분명히 밝혔다. 소유는 "많은 분들이 다이어트한다며 탄수화물을 끊는다. 탄수화물도 먹을 만큼 먹고, 단백질도 잘 챙겨 먹고 웨이트를 하면 된다"고 강조했다.

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무조건적인 절식이나 탄수화물 제한보다는 필요한 영양소를 충분히 섭취하면서 운동을 병행하는 것이 중요하다는 것. 20kg 감량이라는 큰 변화를 겪은 소유는 이제 체중 감량을 넘어 건강과 근육량을 챙기는 방향으로 관리 목표를 바꾸며 또 다른 변화를 예고했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com