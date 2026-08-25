'GXG 2026', 9월 판교서 개최…다이나믹 듀오부터 국악까지 게임음악 무대

다이나믹 듀오

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게임과 음악을 결합한 게임문화축제 'GXG 2026'이 오는 9월 판교역 광장 일대에서 열린다. 힙합과 밴드 공연부터 첼로 앙상블과 국악까지 다양한 장르를 통해 게임음악의 영역을 넓힌다.

성남시가 주최하고 성남산업진흥원과 게임문화재단이 주관하는 'GXG 2026(Game culture X Generation 2026)'은 9월 11일부터 12일까지 판교역 광장 일대에서 개최된다. 첫날인 11일에는 지난해 'GXG SOUND TRACK' 우승팀 '우주골치클럽'의 사전 공연을 시작으로 축제의 막이 오른다. 신상진 성남시장의 개막 선언에 이어 힙합 듀오 '다이나믹 듀오'가 무대에 올라 축제 분위기를 끌어올린다.

이어 게임음악 경연대회 'The 3rd GXG SOUND TRACK' 본선이 진행된다. 게임의 세계관과 캐릭터, 플레이 경험에서 얻은 영감을 음악으로 풀어낸 6개 팀이 창작곡을 선보인다. 올해는 관람객의 참여도 강화했다. 8월 28일부터 9월 10일까지 진행되는 사전투표와 본선 당일 현장투표 결과가 심사에 반영된다.

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12일에는 게임음악을 다양한 장르로 재해석하는 'GXG 갈라 콘서트'가 열린다. 네오플 장애인 첼로 연주단 '앙상블 힐'이 게임 OST를 첼로 연주로 들려주며, 국립국악원 창작악단은 게임음악을 국악으로 재해석한 '게임 사운드 시리즈' 특별 공연을 선보인다. 'The 3rd GXG SOUND TRACK' 본선 진출팀도 다시 무대에 올라 경연곡과 자유곡을 들려준다.

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본 행사 하루 전인 10일에는 판교 콘텐츠 거리에서 프리이벤트 'GXG 버스킹 타임'이 진행된다. 오후 5시부터 9시까지 게임·IT 업계 종사자로 구성된 5개 직장인 밴드가 공연을 펼칠 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com