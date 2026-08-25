지코 "하남자 아냐..김종국보다 男호르몬 높아" 아저씨 취급에 '현타' ('상남자의여행법')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지코가 '상남자' 자신감을 드러냈다.

오는 10월 첫 방송 예정인 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법' 두 번째 이야기에는 지코가 새로운 막내로 합류한다.

최근 공개된 사전 미팅 영상에서 지코는 "1초의 고민도 없이 출연을 결정했다. 바로 촉이 딱 왔다"며 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

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그러면서 전 시즌 막내였던 대성에 대해 "대성 형님 같은 롤은 잘 못할 것 같다는 느낌이 있다. 가운데서 형들을 조련하는 느낌이 있던데 어떻게 저런 순발력이 나오나 싶었다. 형님들의 성향을 너무 잘 파악하고 있더라"고 말했다.

지코는 멤버 중 가장 상남자가 누구일 것 같냐는 질문을 받고 "그래도 내가 하남자는 아닌 것 같다"며 "진짜 팩트인데 나는 실제로 테스토스테론이 높다"고 자신 있게 답했다.

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김종국보다도 위인 것 같으냐는 질문에는 "호르몬적으로 보면 그렇다"면서도 "이거 보면 종국이 형이 목덜미 잡을 것 같다"고 걱정해 웃음을 자아냈다.

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형들보다 자신이 나은 점을 묻자 지코는 막내라는 점을 꼽았다. 그는 "어디 가서 나이로 젊다는 말을 이제 잘 못 하는데 그래도 (여기서는) 제일 막내이지 않냐. 젊다. 그들 사이에서는 내가 MZ다. 어린 척할수 있지 않을까"라고 말했다.

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하지만 여행에서 3일 내내 멤버들과 함께 잘 수 있느냐는 질문에는 분위기가 달라졌다. 지코는 고개를 푹 숙인 채 "정말 동침을 못 하는 스타일이다. 예를 들어 같이 방 쓰는 멤버가 있으면 그 친구가 자기 전까지 나는 잠을 못 잔다. 다 자고 나면 그때 잠에 들 준비를 한다"고 털어놨다. 코골이에 대해서도 "진짜 힘들다"며 깊은 한숨을 내쉬어 합숙 생활에 대한 걱정을 드러냈다.

이날 지코는 추성훈을 향한 엉뚱한 질문으로도 웃음을 안겼다. 그는 "추성훈 형님한테 때려달라고 하면 진짜 로우킥이나 리버샷으로 때려주냐"고 물었다. 제작진은 "진짜 아파서 마지막 날에 맞는 게 나을 것 같다"며 "맞아보고 싶냐"고 묻자, 지코는 "영광이다"라며 기대감을 드러냈다.

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또 지코는 제작진에게 받은 팀 티셔츠에 '의리·열정·책임'이라는 단어가 새겨져 있자 "되게 내가 좋아하는 말만 있다. 이거 빼놓고서는 날 설명할 수가 없다"며 너스레를 떨았다. 그러나 이내 "주접 다 싸놓고 가서 '진짜 힘들어요' 이러는 거 아니냐"고 걱정했다.

제작진은 "실제로 뵈니까 진짜 아저씨 같다. 비주얼은 아닌데 안에 아저씨가 있는 것 같다"고 말했다. 이에 지코는 현타가 온 듯 "나를 아저씨로 보고 있는 것 같다. 내가 한마디할 때마다 한숨 쉰다"며 "나 안 된다. 진짜 캐릭터 설정 잘못한 것 같다"며 머리를 감싸 쥐어 폭소를 안겼다.