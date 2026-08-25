전현무, '즉흥 해외여행' 조작이었나…'나혼산' 측 "촬영 지원·협찬 없었다" [공식]

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[스포츠조선 정안지 기자]MBC '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 조작 방송 의혹에 대해 직접 해명했다.

25일 '나 혼자 산다' 측은 "전현무의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 밝혔다.

이어 "방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다"라면서 "대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아, 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔다"라고 설명했다.

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특히 제작진은 "아울러 이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"라고 강조했다. 그러면서 "앞으로 '나 혼자 산다' 제작진은 좀 더 세심하게 살펴 방송을 제작하겠다"라고 덧붙였다.

앞서 지난 14일, 21일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 배낭 하나를 매고 단 29시간의 카자흐스탄 알마티 무작정 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

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당시 바쁜 스케줄 중 생긴 1박 2일 휴일을 알차게 보내기 위해 무작정 공항으로 향한 전현무는 비행 정표가 적힌 전광판 앞에서 "어디 가냐"라며 여행지를 즉석에서 골랐다. 이후 전현무는 비행기로 7시간이 걸리는 카자흐스탄 알마티로 결정, 즉석에서 항공권을 사고, 숙소, 렌터카까지 예약해 무계획 즉흥 여행을 떠났다.

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하지만 방송 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 의문이 제기됐다. 촬영 장비를 비롯해 스태프 전원의 항공권과 현지 이동 수단, 촬영 장소 등을 아무런 사전 준비 없이 현장에서 해결하는 것이 현실적으로 가능하겠느냐는 지적이었다.

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이에 제작진은 이번 해명을 통해 전현무의 여행 자체는 방송에서 공개된 과정대로 진행됐으며, 현지 렌터카 이용 과정에서 발생한 문제는 방송 이후 대사관에 확인하면서 알게 됐다고 설명했다. 또한 촬영 지원이나 협찬도 없었다고 명확히 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

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이하 '나혼자산다' 공식입장

안녕하세요. MBC '나 혼자 산다' 제작진입니다.

전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것입니다.

방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인하였습니다.

대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아, 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔습니다.

아울러 이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없습니다.

앞으로 '나 혼자 산다' 제작진은 좀 더 세심하게 살펴 방송을 제작하겠습니다.