구혜선, 새 가족 생겼다…반려견 입양 "꼬질꼬질 꼬물이가 왔어요"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 구혜선이 새로운 가족이 된 반려견을 공개했다.

구혜선은 25일 자신의 SNS를 통해 "꼬질꼬질 꼬물이가 입양을 왔다. (맨얼굴이라 죄송하다)나도 꼬질꼬질"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 새로운 가족이 된 반려견을 품에 안고 사진을 촬영 중인 구혜선의 모습이 담겨있다.

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이때 구혜선 뿐만 아니라 반려견도 카메라를 응시하고 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.

무엇보다 시선을 끈 것은 구혜선의 자연스러운 모습이었다. 구혜선은 "꼬질. 맨얼굴이라 죄송하다"는 말과는 달리 화장기 없는 민낯에도 또렷한 이목구비와 깨끗한 피부를 드러내며 여전한 미모를 뽐냈다. 자신의 모습을 꾸밈없이 공개하면서 새 가족을 맞이한 기쁨을 팬들과 공유한 것으로 보인다.

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한편, 구혜선은 배우로 활동하는 것은 물론 영화감독, 작가, 화가 등 다양한 분야에서 자신의 영역을 넓혀왔다. 최근에는 자신이 직접 발명해 특허를 받은 제품을 선보이며 사업가로서의 행보까지 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com