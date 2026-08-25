[SC이슈] 이창동 감독 '가능한 사랑' 韓영화 국가대표로 美아카데미 국제장편영화상 도전

25일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 영화 '가능한 사랑' 제작보고회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 주연배우와 이창동 감독. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)이 한국을 대표하는 올해의 영화로 선정, 내년 열리는 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문에 도전한다.

영화진흥위원회(이하 영진위)는 25일 "'가능한 사랑'을 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문에 출품할 올해 한국 영화 대표작으로 선정됐다"고 밝혔다. 앞서 영진위는 매년 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부분을 위해 심사를 통해 한국 영화 대표작 1편을 선정해 발표한다.

한국출품작 선정 심사평으로 "작품의 완성도가 훌륭하고 이창동 감독의 메시지가 선명하다. 영화 전체를 짓누르는 공기를 느끼게 하는 영화 톤과 미장센이 탁월하며 스펙타클과 서스펜스는 장르 영화만 존재하는 게 아니라는 것을 보여준 작품이다. 사회가 주는 고통과 사랑에 대한 깊은 울림에 아카데미 시상식 또한 공감할 것이다. 거장의 거장다운 영화며 오랫동안 잊고 있었던 한국 영화의 우아함을 다시 느꼈다"고 평가했다.

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한국을 대표하는 거장 감독의 '우아한 신작'이라는 극찬과 함께 이창동 감독의 2018년 개봉작인 '버닝'이 한국 영화 최초 아카데미 시상식 외국어영화상(국제장편영화상) 예비 후보에 이름을 올린 전적을 높이 평가하며 아카데미 시상식에 도전할 올해 한국 영화 대표작으로 '가능한 사랑'을 내세웠다.

'가능한 사랑'은 '버닝' 이후 8년 만에 공개하는 이창동 감독의 신작이자 OTT 플랫폼인 넷플릭스와 첫 협업으로 전 세계 이목을 끌었다. 올해 가장 기대를 모으고 있는 작품인 만큼 제51회 토론토국제영화제, 제83회 베니스국제영화제 공식 초청되는 등 개봉 전부터 해외 영화제의 러브콜을 받으며 화제작을 입증했다.

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이러한 '가능한 사랑'은 내년 3월 열리는 미국 아카데미 시상식을 위해 한국 영화 대표로 출품되어 'K-무비'의 진가를 보여줄 예정이다. 현재까지 아카데미 시상식에서 한국 영화가 주목 받은 작품은 2020년 열린 제92회 아카데미 시상식 당시 최우수작품상, 감독상, 각본상, 국제영화상을 휩쓴 봉준호 감독의 2019년 개봉작 '기생충'이 유일하다. 배우로는 윤여정이 2021년 개봉한 '미나리'로 제93회 아카데미 시상식 여우조연상을 받은 전례가 있다.

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'가능한 사랑'은 내년 개최되는 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화상 출품 자격을 얻기 위해 넷플릭스 영화로는 특수적으로 극장 선개봉을 발표했고 실제로 영진위 출품작 선정까지 이뤄내면서 하반기 본격적인 오스카 레이스를 펼치게 됐다.

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한편, '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com