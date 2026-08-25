이병헌♥이민정, 두 자녀와 285평 풀빌라 호캉스…수영장만 2개 "소유하고 싶다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이민정이 남편 이병헌과 두 자녀와 함께 초호화 풀빌라에서 가족만의 특별한 휴가를 즐겼다.

25일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "가족들이랑 285평짜리 초호화 풀빌라에서 호캉스하기. N천만 원 제대로 뽕뽑는 법"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이민정은 남편 이병헌, 두 자녀와 함께 우리나라 최대 규모의 풀빌라를 찾았다. 객실 면적만 약 285평에 달하는 데다 한 객실 안에 수영장이 무려 두 개나 마련돼 있어 시작부터 남다른 스케일을 자랑했다.

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먼저 이민정은 객실을 소개, 현관부터 어마어마한 규모가 시선을 사로잡았고, 곳곳에는 고급스러운 인테리어와 미술 작품까지 배치돼 있었다.

이때 제작진은 자연스러운 이민정의 모습에 "소유주 같다"라고 하자, 이민정은 "소유하고 싶다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이어 이민정은 메인 거실을 소개하며 "너무 커서 얼마나 큰지 잘 표현이 안 될 수도 있다"라고 말했다. 이에 그는 직접 거실 끝에 서서 규모를 설명, 166cm의 이민정이 작은 사람처럼 보일 정도로 압도적인 크기를 자랑해 놀라움을 안겼다.

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가족 단위로 즐길 수 있는 시설도 다양했다. 이민정은 "키즈에 관련된 시설들이 되게 잘 되어 있어서 아이들과 호캉스 하기 좋다"라면서 "차 타는 거 좋았다"라면서 광장에서 전동차를 빌려 아이들과 함께 이동하는 모습을 공개하기도 했다.

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무엇보다 훈훈했던 장면은 밤에 펼쳐졌다. 가족은 한밤중 수영을 즐겼고, 이민정은 딸 서이 양과 함께 물놀이를 하며 행복한 시간을 보냈다.

이병헌은 그런 딸과 아내의 모습을 지켜보며 미소를 짓는 등 가족이 함께 웃고 즐기는 평범하면서도 따뜻한 순간이 더욱 시선을 사로잡았다.

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anjee85@sportschosun.com