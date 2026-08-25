심형래 "물놀이 하다 저세상갈 뻔"..가평 빠지서 아찔한 보트 질주

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 심형래가 후배들과 함께 떠난 가평 물놀이에서 아찔한 순간을 겪었다.

25일 심형래의 유튜브 채널에는 '가평 빠지 갔다가 진짜 저세상 갈 뻔했습니다..'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 심형래가 이른바 '영구 어벤져스' 멤버들과 함께 가평을 찾아 제트스키와 수상보트 등을 즐기는 모습이 담겼다.

무더위를 피해 물놀이에 나선 심형래는 "시청자들한테 시원한 걸 보여주려고 왔다"며 들뜬 모습을 보였다. 일행은 가평의 수상레저 시설에서 여러 종류의 보트를 살펴보며 가격과 성능 차이를 비교하기도 했다.

Advertisement

본격적인 물놀이에 앞서 심형래는 보트를 타고 이동하면서 긴장한 모습을 보였다. 빠른 속도로 질주하자 일행 사이에서는 "너무 빠르다", "앞에 기둥 있다"는 다급한 목소리가 이어졌다.

특히 보트가 빠르게 방향을 전환하자 일행들은 소리를 지르며 "나 죽을 뻔했어"라고 외쳤다. 이후에 무사히 도착하자 일행들은 "아무도 안 죽었다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

보트 운전이 끝난 뒤에는 심형래를 비롯한 일행이 제트스키에도 도전했다. 물살을 가르며 빠르게 움직이는 제트스키를 타고 난 뒤 심형래는 "운전은 잘하는데 왜 심장이 떨리지?"라며 아찔했던 순간을 떠올렸다.

Advertisement

이 과정에서 촬영 장비를 착용한 감독의 마이크가 물에 빠지는 해프닝도 벌어졌다. 일행은 물속에 떨어진 마이크를 두고 한동안 소동을 벌이며 웃음을 안겼다.

Advertisement

이후 심형래는 "우리 영구 어벤져스는 시청자들을 위해서라면 뭔들 못 하겠냐"며 물놀이에 대한 남다른 의지를 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com