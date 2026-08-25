고소영, 16년만 49kg 만들고 확 달라진 미모 "금주·저녁 약속 다 없앴다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고소영이 16년 만에 40kg대 몸무게에 진입한 사실을 공개하며 자신만의 다이어트 비법을 전했다.

25일 유튜브 채널 '고소영'에는 "고소영이 16년 만에 40kg대 된 기적의 다이어트 비법 최초 공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 '40kg대 만든 비법'을 묻는 말에 "식단이 가장 중요하고 제일 중요한 루틴은 몸에 희생이 있어야 한다"라고 밝혔다.

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가장 먼저 끊은 것은 술이었다. 그는 "술을 거의 끊었다. 술 약속을 다 없앴다"라고 말했다. 이어 "저녁 약속도 다 없앴다"라면서 식단 관리와 생활 습관을 함께 바꿨다고 설명했다.

앞서 고소영은 한 달 전 "4자 한번 다시 그려보려고 한다"라면서 40kg대 진입을 목표로 세웠던바.

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그렇게 감량한 고소영이 이날 직접 체중계에 올랐다. 그는 "3월부터 시작해서 천천히 3,4kg을 뺐다. 갑자기 빼면 기운이 없다"라며 "이제 계속 유지하려고 한다. 나의 희망 숫자는 47kg이다. 내가 결혼 했을 때 몸무게다"라고 밝혔다. 이어 몸무게를 측정 결과 49.2kg이었다.

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고소영은 몸무게 측정 후 "솔직히 어제부터 굶었다"라면서 "배고프다. 물도 안 먹었다"라고 털어놔 웃음을 안겼다. 그는 "남편(장동건)한테 '내일 몸무게 측정한다'라고 했더니 수분을 빼면 줄어든다면서 물을 마시지 말라고 하더라"고 말했다. 그러면서 고소영은 "괜한 세 치 혀를 놀려서 옛날 옷 맞는다고 자랑했다가 힘들다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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이어 자신이 실제로 즐겨 먹는 다이어트 요리도 공개했다. 고소영은 갈빗살 수육, 날치알 연어마끼, 단호박 찜 등 비교적 간단하게 만들 수 있는 메뉴를 직접 소개하며 식단 관리 노하우를 전했다.

anjee85@sportschosun.com