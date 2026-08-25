'신사의 품격' 윤진이 맞아? 찜질방서 땀범벅→민낯 공개..'전생 아저씨' 인증

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤진이가 남편과 함께 등산부터 사우나, 삼겹살 먹방까지 즐기며 털털한 일상을 공개했다.

25일 윤진이의 유튜브 채널에는 '등산·사우나·삼겹살... '전생 아저씨' 윤진이의 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 윤진이가 남편과 함께 서울 아차산을 오르는 모습부터 찜질방에서 땀을 빼고 식사를 즐기는 모습까지 담겼다.

이날 윤진이는 자신을 두고 "저는 전생에 아저씨였던 것 같다"고 말했다. 평소 아저씨들이 좋아하는 것을 유독 좋아한다는 이유에서다.

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이어 자신이 20살 때부터 아차산을 다녔다며 "서울에 처음 왔을 때부터 다녔다. 한 18년 정도 다닌 것 같다"고 설명했다.

남편과 함께 산을 오르던 윤진이는 힘든 구간에서는 "덥다"며 잠시 지친 모습을 보이기도 했다. 하지만 "돈 안 들면서 힐링도 되고 운동도 되는 세 가지가 다 있다"며 등산의 매력을 강조했다.

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등산을 마친 뒤에는 '아저씨 투어' 2차 코스로 찜질방을 찾았다. 윤진이는 "아저씨 나라의 2차는 찜질방"이라며 남편과 함께 사우나에서 땀을 빼기 시작했다.

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찜질을 마친 후에는 땀에 흠뻑 젖은 모습까지 가감 없이 공개했다. 이후 샤워를 마치고 나온 윤진이는 화장기 없는 민낯으로 등장해 눈길을 끌었다. 과거 새침하고 도회적인 이미지의 여배우였던 그는 두 딸의 엄마가 된 이후 한층 털털하고 편안한 모습으로 일상을 공개하며 색다른 매력을 드러냈다.

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찜질을 마친 후 두 사람은 식사를 위해 이동했다. 윤진이는 "이제 맛있는 음식을 먹으러 가야 한다"며 기대감을 드러냈고, 식당에 도착한 뒤에는 삼겹살을 비롯한 음식을 주문해 본격적인 먹방을 펼쳐 시선을 모았다.

한편, 윤진이는 지난 2022년 금융계 종사자와 결혼, 슬하 두 딸을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com