'54세' 정선희, 치아교정 고백 "입 넣었다"..확 달라진 치열 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 정선희가 치아 교정 사실을 밝혔다.

25일 오후 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 '잘 버텨줘서 고마워' 웃음 뒤에 숨겨둔 언니들의 진짜 이야기(동물농장 썰, 명수 짝사랑 정리, 은인 이경실)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 정선희가 게스트로 출연해 이경실, 조혜련과 이야기를 나눴다.

이날 세 사람은 외모에 대한 이야기를 나누던 중 치아 교정에 대한 이야기도 꺼냈다.

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특히 정선희는 자신의 치아를 가리키며 "교정을 해서 입을 좀 넣었다. 교정 1년 했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 정선희는 "신동엽 오빠의 고등학교 동창 오빠가 해줬다. 도전하고 싶은 치열을 만났다고 하더라"고 설명했다.

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이에 이경실, 조혜련은 "그러고 보니까 조금 안으로 들어갔다" "너무 예쁘다"고 미모를 칭찬했다.

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그러자 정선희는 "원래는 옆에서 보면 약간 처마가 있었다"고 솔직하게 털어놨고, 이경실은 "이가 겸손해졌다. 약간 숙였다"고 너스레를 떨었다.

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이후 정선희는 카메라를 향해 교정 후 한층 가지런해진 치열을 직접 보여주며 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com