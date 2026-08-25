홍민기 전여친, 약물 복용 후 중환자실 "상태 좋지 않아, 치료·안정 필요" [전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 홍민기의 사생활을 폭로한 전여친 A씨가 과도한 약물 복용으로 치료를 받고 있다.

A씨의 친오빠 B씨는 A씨의 계정을 통해 "현재 동생의 상태가 좋지 않아 동생을 대신해 글을 적게 되었다.. 8월 23일 일요일 새벽, 제 동생은 그 동안의 억울함과 일반인으로서 감당하기 힘든 상황으로 인한 충격으로 과도한 약물(수면제 등)을 복용한 채 발견되어 즉시 응급실로 이송되었다"고 밝혔다.

"현재 일부 매체에서 제기된 '난동을 피우고 지구대에서 진술서를 작성하였다'는 주장은 사실이 아니"라고 밝힌 B씨는 "제 동생은 응급실에 이송된 후 25일 새벽까지 의식불명의 상태로 중환자실에 머물러 있었고 25일 현재 의식이 돌아와 소통을 할 수 있을 정도로 몸이 회복되었으나, 아직 정신적 충격으로 인해 치료와 안정이 필요한 상황이다. 제 동생이 건강을 되찾을 수 있도록 부디 추측성 댓글은 자제해주시길 부탁 드린다"고 당부했다. .

Advertisement

최근 인플루언서 A씨는 홍민기의 교제 폭력을 주장했다. 이 가운데 홍민기와 교제 중 임신을 했으나 홍민기가 임신중절을 종용해 결국 혼자 수술을 받았다고 밝혀 더욱 파장이 일었다. 이에 홍민기 측은 "배우에게 확인한 결과, A씨는 배우에게 임신 테스트기를 보여준 적도 없고, A씨의 주장과 달리 배우가 A씨에게 낙태를 종용하는 취지의 발언을 한 사실도 결단코 없다"고 A씨의 주장을 전면 부인했다.

wjlee@sportschosun.com

Advertisement

다음은 A씨 가족 글 전문

Advertisement

안녕하세요. 본 계정 주인의 친오빠입니다.

Advertisement

현재 동생의 상태가 좋지 않아 동생을 대신해 글을 적게 되었습니다. 8월 23일 일요일 새벽, 제 동생은 그 동안의 억울함과 일반인으로서 감당하기 힘든 상황으로 인한 충격으로 과도한 약물(수면제 등)을 복용한 채 발견되어 즉시 응급실로 이송되었습니다.

현재 일부 매체에서 제기된 "난동을 피우고 지구대에서 진술서를 작성하였다"는 주장은 사실이 아닙니다.

Advertisement

제 동생은 응급실에 이송된 후 25일 새벽까지 의식불명의 상태로 중환자실에 머물러 있었고 25일 현재 의식이 돌아와 소통을 할 수 있을 정도로 몸이 회복되었으나, 아직 정신적 충격으로 인해 치료와 안정이 필요한 상황입니다.

제 동생이 건강을 되찾을 수 있도록 부디 추측성 댓글은 자제해주시길 부탁드립니다.