정선희, 밤 11시 술취한 남자 전화에 "개XX야"..문천식 소개팅 주선에 황당

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 정선희가 문천식의 적극적인 소개팅 주선에 얽힌 웃지 못할 일화를 공개하며 폭소를 자아냈다.

25일 오후 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 '잘 버텨줘서 고마워' 웃음 뒤에 숨겨둔 언니들의 진짜 이야기(동물농장 썰, 명수 짝사랑 정리, 은인 이경실'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 정선희가 게스트로 출연해 이경실, 조혜련과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이경실은 정선희가 힘든 시간을 보내던 당시 곁을 지켜줬던 일화를 공개해 훈훈함을 자아냈다. 먼저 이경실은 "사람들이 정선희는 왜 남자를 안 만나고 사는지에 대해 궁금해한다"고 말했다.

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이에 정선희는 "꼭 만나야 되는 건 아니잖아"라며 "나는 혼자 하는 걸 되게 좋아한다. 혼자 책 읽고, 혼자 공연 보고, 혼자 영화 보고 잘 논다"고 밝혔다. 이어 "굳이 안 사귄 건 일부러 철벽을 쳐서가 아니라 남자와 접점이 별로 없었다. 사교 모임도 없다"고 설명했다.

이어 이경실은 정선희를 두고 "나로서는 가장 안타까운 후배 중 한 명"이라며 "한두 번 소개를 시켜주려고 했다"고 말했다. 그러나 정선희는 새로운 만남을 쉽게 시작하지 않는 이유에 대해 "그 사람이 나랑 사귀게 됐을 때 감당해야 되는 것들이 있잖아. 근데 그거 감당 안 되는데 섣불리 분위기 타서 휩쓸려서 그런 만남은 걸러내는 것"이라고 털어놨다.

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이후 정선희는 문천식에게 소개팅을 주선받았던 웃지 못할 일화를 공개했다. 정선희는 "나랑 계속 매일 보는 애가 천식이잖아. 천식이가 빨리 소개팅해서 누구 만나라고 한다"며 "친누나 같으니까 생각해 준답시고 소개해준다고 하더라"고 말했다.

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문천식이 실제로 소개팅을 주선하려 했던 당시 상황도 전했다. 정선희는 "그런데 꼭 밤 11시에 전화해서 '잠깐만, 이 형하고 통화만 한번 해보라'면서 바꿔주려고 한다. 받으면 혀가 꼬부라진 목소리로 '여보세요. 선희 씨가 정말 좋습니다'라고 한다"고 말했다. 이어 "다시 천식이와 통화해서 '개XX야'라고 했다"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com