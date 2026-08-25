"CCTV 어떻게 받았나" 박위, 영상 입수 특혜 의혹…코레일 "본인 영상 열람 가능"

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[스포츠조선 정안지 기자]유튜버 박위가 KTX에서 낙상 사고를 당한 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 공개했다가 논란에 휩싸인 가운데, 한국철도공사(코레일)가 CCTV 열람과 관련한 절차에 문제가 없다는 취지의 입장을 밝혔다.

25일 스타뉴스 보도에 따르면 코레일 측은 박위의 CCTV 영상 입수 과정에 대해 "개인정보 보호법 제4조(정보 주체의 권리) 및 제35조(개인정보의 열람)에 따라 정보 주체(고객)는 개인정보처리자(공사)에 자신의 개인정보 열람(사본 발급 포함) 및 전송을 요구할 권리가 있다"며 "공사는 이에 따라 열람할 수 있도록 조치해야 한다"고 밝혔다.

이어 "'개인영상정보 존재확인·열람 청구서' 접수 및 신분증 확인 절차를 거친 후 정보 주체 외 제3자에 대해 보호조치(비식별화 또는 모자이크 처리 등)를 한 뒤 열람을 진행하고 있다"고 설명했다.

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코레일 측에 따르면 CCTV 영상에는 사고 당사자뿐 아니라 주변에 있던 다른 사람들의 모습이 함께 담길 수 있는 만큼 제3자에 대한 별도의 보호조치가 필요하다. 코레일 측은 "정보 주체 외의 타인을 명백히 알아볼 수 있거나 사생활 침해 우려가 있는 경우 '표준 개인정보 보호지침' 제46조(정보 주체 이외의 자의 개인영상정보 보호)에 따라 타인의 영상을 알아볼 수 없도록 보호조치를 취해야 한다"고 밝혔다.

실제로 박위가 유튜브 채널을 통해 공개했던 KTX CCTV 영상에서 사고 현장에 있던 사회복무요원 등 제3자의 얼굴에는 모자이크 처리가 돼 있었다.

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다만 코레일은 박위가 실제로 어떤 경로와 절차를 통해 해당 영상을 입수했는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다고 매체는 덧붙였다.

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앞서 박위는 지난 14일 KTX에서 하차하던 중 휠체어 바퀴가 경사로를 고정하던 사회복무요원의 발에 걸리면서 앞으로 넘어지는 사고를 당했다.

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이후 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널에 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 공개하며 "발을 경사로 위에 올려놓은 것 자체가 너무 화가 났다"는 취지의 입장을 밝혔다.

그러나 박위가 영상에서 해당 근무자의 행동이 고의가 아니었으며 현장에서 사과를 받았다고 설명했음에도 온라인에서는 자신을 돕던 근무자의 실수를 CCTV까지 공개한 것은 과도하다는 비판이 제기됐다.

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논란이 커지자 박위는 해당 영상을 비공개 처리하고 "전달 방식이 미숙했고 생각이 짧았다"라고 고개를 숙였다.

anjee85@sportschosun.com