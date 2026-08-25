'월매출 억대' 정준하, 새 사업 시작 "요식업 도전은 마지막, 동남아 진출 목표"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 정준하가 새 사업을 시작했다.

25일 정준하의 유튜브 채널에서는 '(속보) 연예인 정준하 이젠 정말 마지막 오픈이라며 야심차게 개업한 요거트 브랜드 헬레니카'라는 제목의 영상이 게재됐다.

3년 전 미국 시애틀에서 요거트 아이스크림 전문점에 반한 정준하. 지난해 여름 유튜브 채널을 통해 해당 매장을 소개할 때 정준하는 "나 이거 한국에 갖고 간다"며 야심찬 포부를 밝혔다. 이후 정준하는 "시애틀에서 먹는 것도 너무 좋긴 하지만 이걸 사업적으로 잘 풀어보려고 얘기 중이다. 지켜봐 달라"며 한국에 매장을 오픈하기 위해 꾸준히 노력해왔다.

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이후 정준하는 지난 21일 서울에 최초로 시애틀의 요거트 브랜드 매장을 오픈했다. 1호점을 연 정준하는 "행복하다. 이걸 잘 갖고 왔구나"라며 감격했다.

제작진 역시 "3년 동안 노력한 결과물"이라며 기뻐했고 정준하는 "이게 이뤄진다니. 그냥 한 소리인데. '이거 너무 맛있어서 한국에 갖고 갈지도 모른다'고 했는데 이걸 오픈하게 되다니"라고 밝혔다. 이어 정준하는 "이제 마지막이다. 이제 더 이상 브랜드 오픈은 안 할 거다. 마지막"이라고 강조하기도 했다. 정준하는 "3년 동안 시애틀에서 갖고 오느라고 고생했다. 백화점에도 들어갈 것"이라고 백화점 입점을 예고했다.

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하루종일 열심히 일한 정준하는 "쉽지 않은 시작일 줄 알았는데 진짜 쉽지 않다. 가능할까 걱정 많이 했는데 현실로 이뤄진다는 게 믿기지 않는다. 요식업 도전은 마지막이다. 이제 더 이상 다른 건 안 할 것"이라며 "이거 더 발전시켜서 한국에서 매장도 많이 내고 동남아를 비롯해서 쭉쭉 뻗어 나갔으면 좋겠다"고 바랐다.

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한편, 방송인 정준하는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'를 통해 운영 중인 강남 횟집의 한 달 매출이 수억 원대라고 밝혀 화제가 된 바 있다.

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wjlee@sportschosun.com