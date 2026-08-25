'제주댁' 진재영도 불안 호소 "요즘 뉴스, 산책도 무서워"

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[스포츠조선 정유나 기자] 제주도에 거주 중인 배우 진재영이 최근 제주 지역에서 잇따라 전해진 사건에 대한 불안한 마음을 드러냈다.

진재영은 25일 자신의 SNS에 "밤에는 잘 안 다니지만 요즘 제주도 뉴스는 산책도 좀 무섭다ㅠ"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

사진에는 어둠이 내려앉은 제주도의 풍경이 담겼다. 평소 제주에서 여유로운 일상을 보내고 있는 진재영이 최근 분위기에 대한 솔직한 심경을 전한 것.

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앞서 최근 제주에서는 실종 사건과 관련해 경찰관이 실제 수사나 확인을 하지 않고 허위로 사건을 종결한 사실이 드러나 논란이 일었다. 이에 경찰의 실종 사건 대응과 지역 치안을 둘러싼 우려가 커지고 있는 상황이다.

제주도에 거주 중인 진재영 역시 이 같은 소식에 영향을 받은 듯 "산책도 좀 무섭다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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한편 진재영은 지난 2010년 프로골퍼 진정식과 결혼했다. 2017년부터 제주도에 지은 으리으리한 단독주택에서 생활하고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com