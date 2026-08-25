김재중, 日 대저택 최초 공개…집 안에 엘리베이터까지 "문도 크다" ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김재중이 일본 도쿄에 마련한 집을 방송 최초로 공개한다.

25일 KBS 측은 "세계 최초 공개되는 김재중의 일본 대저택(?)"이라는 제목의 '신상출시 편스토랑' 예고편을 공개했다.

영상 속에는 일본 도쿄에 위치한 김재중의 집이 담겼다. 집에 들어서자 MC 붐은 "문도 크다"라며 감탄했다. 김재중이 오랜 시간 활동하며 직접 일군 공간인 만큼 남다른 규모를 자랑했다.

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특히 김재중은 층을 이동할 때 집 안에 마련된 엘리베이터를 이용해 눈길을 끌었다. 높은 층고를 자랑하는 거실 역시 시선을 사로잡았다. 옥상에는 별도의 베란다 공간까지 마련돼 있어 여유로운 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 꾸며져 있었다.

화려한 집과 대비되는 김재중의 '짠재중' 본능도 공개됐다. 김재중은 식재료를 구매하면서 가격을 꼼꼼하게 확인했고, 특가로 구매한 양배추를 자랑했다. 심지어 특가 가격이 적힌 종이까지 따로 챙겨 보여주며 남다른 절약 정신을 드러내 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com