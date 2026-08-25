'유현철♥' 10기 옥순, 통통해진 모습에 임신설…"13kg 쪄, 임신 못한다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 10기 옥순 김슬기가 임신설을 해명했다.

김슬기는 25일 "임신 아님. 임신 못해요. 유현철 씨 사랑 먹고 포동해졌슈. 13kg 찜"이라며 임신설을 해명했다. 최근 김슬기는 유현철과 재혼을 준비하는 근황을 공개해왔다. 웨딩 업체 측이 공개한 릴스에서 김슬기는 이전보다 통통해진 모습. 이에 임신설까지 불거지자 김슬기가 직접 해명에 나섰다.

이어 김슬기는 "남편들이 문제라는 DM을 많이 받았습니다. 전국의 사육 남편들은 사죄하십쇼. 포동해진 와이프는 죄가 없다"고 유쾌하게 임신설을 받아쳤다.

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'나는 솔로' 10기 옥순으로 출연한 김슬기와 '돌싱글즈3' 유현철은 2022년 공개 열애를 시작, 2024년 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 가정을 합치는 모습을 공개해왔다. 이 과정에서 두 사람은 혼인신고까지 했지만, 이후 파경설이 불거지기도 했다.

이후 갈등을 봉합한 듯 다시 럽스타그램을 통해 재결합을 암시한 두 사람은 오는 10월 24일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

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wjlee@sportschosun.com