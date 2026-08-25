슬리피, 알고보니 국악 집안…큰아버지 부부, 동해안 별신굿 무형문화재 ('플레이리스트 109')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 슬리피의 큰아버지 부부가 동해안 별신굿 무형문화재라는 사실이 공개됐다.

25일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109') 에서 송가인이 무명 시절의 쓰라렸던 현실을 솔직하게 털어놨다.

이날 송가인 등장 전 그를 추측할 힌트로 '슬리피'가 적혀 있었다. 이후 게스트가 송가인이라는 사실을 확인한 딘딘은 "슬리피 형 집안이 국악 집안"이라고 밝혔다. 슬리피의 큰 아버지 부부가 동해안 별신굿 무형문화재라고.

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송가인은 슬리피 가족과의 인연을 설명했다. 그는 "내가 제자다. 국악도 하시는 선생님이다. 대학교에서 공부를 배웠다"라며 밝혔다.

두 사람의 인연은 국악을 배우는 것에서 끝나지 않았다. 딘딘은 "슬리피 형 축가도 송가인 씨가 했다. 난리가 났다. (슬)리피 형 아버님 일어나서 춤추셨다"라고 당시를 떠올렸다. 이에 송가인은 "축가도 하고, 아버님 칠순 잔치도 했다"라며 슬리피의 가족 행사에도 참석할 정도로 각별한 사이임을 밝혔다.

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이때 딘딘은 "리피 형만 그래서 그렇지 리피 형네 집안 괜찮다"라며 장난을 쳐 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com